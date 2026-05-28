Zbog opasnosti od izbijanja požara tokom rada sa srpskog tržišta se povlači traktorska kosačica za travu robne marke STIHL.

Kako je objavljeno na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine u odeljku Nebezbednoi proizvodi (NEPRO) radi se proizvodu koji je  namenjen za košenje velikih travnjaka i to o modelima RT 4112.1 SZ - 61652000013, RT 5097.1 Z - 61602000024, RT 5112.1 Z - 61600113256 i RT 6112.1 ZL - 61702000029. P

- Na obuhvaćenim proizvodima, zbog neželjenog kontakta između creva za gorivo na ulazu u karburator i osnove (kućišta) filtera vazduha, može doći do curenja goriva, što, naknadno, može dovesti do termičkog incidenta - požara -  objavilo je MUST.

Traktorska kosačica koja se povlači sa tržišta Srbije Foto: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine

Proizvođač kosačice je nemačka kompanija STIHL TIROL Gmbh, a distributeri su "OKOV" Podgorica; "OKOV INTERNATIONAL" doo Novi Beograd; SEAD PEPIĆ PR, Tutin; "SBG" doo Beograd SZTR "StIl RT" Uzveće.

Kako se navodi na portalu MUST proizvod je  povečen sa tržišta i opozvan od potršača radi zamene karburatora.

