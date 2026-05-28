Hitno se povlači jedna mašina sa tržišta Srbije: Tokom rada iz nje može da plane vatrena buktinja
Zbog opasnosti od izbijanja požara tokom rada sa srpskog tržišta se povlači traktorska kosačica za travu robne marke STIHL.
Kako je objavljeno na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine u odeljku Nebezbednoi proizvodi (NEPRO) radi se proizvodu koji je namenjen za košenje velikih travnjaka i to o modelima RT 4112.1 SZ - 61652000013, RT 5097.1 Z - 61602000024, RT 5112.1 Z - 61600113256 i RT 6112.1 ZL - 61702000029. P
- Na obuhvaćenim proizvodima, zbog neželjenog kontakta između creva za gorivo na ulazu u karburator i osnove (kućišta) filtera vazduha, može doći do curenja goriva, što, naknadno, može dovesti do termičkog incidenta - požara - objavilo je MUST.
Proizvođač kosačice je nemačka kompanija STIHL TIROL Gmbh, a distributeri su "OKOV" Podgorica; "OKOV INTERNATIONAL" doo Novi Beograd; SEAD PEPIĆ PR, Tutin; "SBG" doo Beograd SZTR "StIl RT" Uzveće.
Kako se navodi na portalu MUST proizvod je povečen sa tržišta i opozvan od potršača radi zamene karburatora.