Oglas za posao pastira na udaljenim kineskim pašnjacima neočekivano je postao viralni hit i privukao stotine prijava, otkrivajući sve veće probleme na kineskom tržištu rada.

Zuo Ksijaong, vlasnik farme, ostao je iznenađen kada je njegov oglas za dvoje pastira za rad na surovom području južno od Mongolije postao najpopularnija tema dana na Weibou, kineskoj verziji platforme X, javlja Independent.

Za svega nekoliko sati oglas je prikupio 59 miliona pregleda i podstakao više od 21.000 rasprava. Prijavilo se više od 700 ljudi - od zaposlenih u kancelarijama iz Šangaja i Čongkinga do fabričkih radnika i tek diplomiranih studenata.

Zuo je rekao da je oko deset posto prijavljenih tek završilo fakultet, dok su drugi kao razlog prijave navodili dugove, iscrpljujuće poslove ili lošu radnu atmosferu.

"Nisam očekivao da će postati viralno”, rekao je. “Čini se da obični ljudi sve teže pronalaze posao".

Loša situacija na tržištu rada

Iako je službena stopa nezaposlenosti u Kini nešto iznad pet posto, podzaposlenost raste, a prihodi u privatnom sektoru već godinama ne prate privredni rast. Mnogi radnici žale se i na takozvanu kulturu “996”, odnosno rad od 9 ujutro do 9 uveče, šest dana u nedelji. Analitičari upozoravaju da bi se tržište rada moglo dodatno pogoršati zbog viših troškova proizvodnje, ubrzanog razvoja veštačke inteligencije i dolaska rekordnih 12,7 miliona diplomiranih studenata na tržište rada.

Glavni ekonomista ING-a za Kinu Lin Song rekao je da je reakcija na oglas “simptom izrazito konkurentnog i često slabo plaćenog tržišta rada”.

Jedan od prijavljenih, 21-godišnji Džejms Guo, rekao je da se prijavio jer više nije mogao da izdrži rad u fabrici kontejnera.

"Radimo više od 13 sati dnevno, ruke su mi natečene i pune žuljeva, a nemamo vremena ni za odlazak u toalet”, rekao je.

Zuo je tražio pastire, po mogućnosti bračni par, koji bi tokom leta čuvao 3.000 ovaca na pašnjaku od 2.000 hektara, a zimi radili fizički zahtevne poslove pri temperaturama nižim od minus 30 stepeni. Plata iznosi 8.000 juana mesečno, što je iznad proseka u kineskim privatnim kompanijama, a osigurani su i smeštaj i hrana. "Plata je visoka, ali najvažnije je možete li da izdržite zimu”, rekao je Zuo. "Ovo nije turizam.”

"Prokletstvo 35. godine"

Posebnu pažnju izazvao je i fenomen koji kineski radnici nazivaju “prokletstvo 35. godine”, odnosno činjenica da mnogi poslodavci izbegavaju da zapošljavaju osobe starije od 35 godina. Na kraju su posao dobila dva bračna para rođena 1980-ih godina, svi s iskustvom rada na farmi. Zuo je poručio da više neće razmatrati samce ni mlade ljude iz gradova.

"Kod nas se može dogoditi da celu godinu ne vidite druge ljude”, rekao je. "Ne znam može li svako da podnese toliku samoću".