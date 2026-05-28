Slušaj vest

Na osječkom tržištu nekretnina vlada izražen nesrazmer između ponude i potražnje, zbog čega građani sve teže dolaze do sopstvenog doma. Zbog nedovoljnog obima stambene izgradnje, ponuda stanova i građevinskog zemljišta znatno je manja od trenutnih potreba kupaca, što direktno utiče na visoke cene kvadrata.

Dodatni izazov predstavlja nepovoljna struktura nekretninskog fonda na tržištu, pa je tako prosečna starost stanova koji se nude na prodaju u Osječko-baranjskoj županiji dostigla čak 40 godina.

Najtraženiji stanovi do 50 m2

Kupci na području Slavonije najčešće traže manje stambene jedinice, površine do 50 kvadratnih metara. Paralelno sa otežanom kupovinom, beleži se i snažan rast tržišta iznajmljivanja nekretnina, uprkos činjenici da su cene kirija tokom proteklih godinu dana porasle za gotovo 18 odsto.

Agent za nekretnine Dino Mandurić u Regionalnom dnevniku HRT-a opisao je trenutno stanje sa cenama kvadrata:

"U proseku su stanovi, kada ih posmatramo zajedno, i stari i novi, oko 2.800 evra po kvadratu. Naravno, ima i onih koji su ispod dve i po hiljade, kao i onih nešto skupljih, zavisno od toga da li govorimo o manjim stanovima ili novogradnji.“

Pravne zamke pri kupovini

Građevinski investitori ističu da na formiranje visoke cene stambenog kvadrata utiče više međusobno povezanih faktora. To su pre svega visoke cene zemljišta i građevinskog materijala, dugotrajni administrativni postupci za pribavljanje potrebne dokumentacije, kao i hronični nedostatak kvalifikovane radne snage.

Zbog slabije ponude u odnosu na potražnju, većina stambenih objekata rasproda se još u fazi projektovanja, pre samog početka ili završetka gradnje. Igor Hocenski, vlasnik građevinske firme, naglašava:

"Sve dok je tako, dok ne ostane zgrada koja je završena, a stanovi nisu prodati, cena mora da raste.“

S obzirom na specifične uslove na tržištu, pravni stručnjaci upozoravaju potencijalne kupce na oprez i savetuju izbegavanje impulsivnih odluka. Pre bilo kakve isplate, neophodno je detaljno proveriti stanje u katastru i zemljišnim knjigama kako bi se utvrdilo postoje li tereti na nekretnini. Javna beležnica Sanja Popović posebno je izdvojila jedan detalj:

"Posebno je važna aktivna plomba, jer ljudi koji prodaju stan mogu isti stan prodati više puta, a najvažniji je onaj ko se prvi upiše u zemljišne knjige, odnosno čiji zahtev za uknjižbu prava vlasništva prvi dođe na red.“

Planski građena naselja nude kvalitetniji život

Sa arhitektonskog i urbanističkog stanovišta, struka naglašava važnost donošenja novih prostornih planova u Osijeku. Cilj je napustiti dosadašnji model takozvanog tačkastog urbanizma i dati prednost celovito planiranim stambenim naseljima koja garantuju viši kvalitet života. Arhitekta Bruno Rechner osvrnuo se na stare primere planske gradnje: „I danas su to jedini dobri primeri urbanizma. Te zgrade jesu ostarile i zahtevaju obnovu, ali zelenilo, organizovan parking, škole, vrtići - sve se nalazi u jednom kraju i mnogo je lepše i prijatnije živeti u takvim naseljima.“

U rešavanje problema stambene krize i obezbeđivanje pristupačnijeg stanovanja pokušava da se uključi i lokalna samouprava kroz upravljanje javnim stambenim fondom. Dragan Vulin, zamenik gradonačelnika Osijeka, zaključio je planovima gradske uprave: „Grad Osijek u svom vlasništvu ima 707 gradskih stanova koji su trenutno zauzeti, ali planiramo da jedan deo, prirodnim odlivom, namenimo za pristupačno stanovanje.“