Dok police prodavnica i pijačne tezge širom Hrvatske polako pune prve ovogodišnje trešnje, mnogi kupci ostaju zatečeni cenama koje na pojedinim mestima dostižu i vrtoglavih šest evra za kilogram. Zbog ovakvih poskupljenja, veliki broj građana počeo je da traži pristupačnije alternative, a jedna od najpopularnijih lokacija ove sezone postao je voćnjak u Aljmašu, nedaleko od Osijeka. Tamo se kilogram omiljenog prolećnog voća može nabaviti po duplo nižoj ceni, ali pod uslovom da ga kupci uberu sami.

Ovaj specifičan model prodaje, poznat kao samoberba, omogućava posetiocima da uđu direktno u voćnjak i biraju plodove po sopstvenom ukusu za oko tri evra po kilogramu. Kako prenose tamošnji mediji, koncept postaje sve popularniji jer direktno spaja uštedu i kvalitet. Za razliku od kupovine u marketima, kupci ovde dobijaju najsvežije moguće voće, a istovremeno pružaju neophodnu direktnu podršku domaćim proizvođačima.

Osim ekonomskog aspekta, samoberba se poslednjih godina nametnula i kao omiljena porodična aktivnost. Mnogi posetioci dolaze upravo zbog prilike da provedu dan u prirodi i na otvorenom, spajajući koristan rad sa odmorom. Iz Aljmaša poručuju da je odziv odličan, a uspeh ovog modela sa trešnjama već je otvorio vrata za nove planove. Isti princip samostalnog prikupljanja plodova uskoro će biti primenjen i na drugo sezonsko voće, poput kajsija i krušaka, čime se nastavlja trend koji polako menja način na koji doživljavamo kupovinu namirnica.