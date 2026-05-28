Slušaj vest

Destinacije sa pristupačnim budžetom ove su godine popularnije nego ikad zbog niza geopolitičkih kriza koje su razbuktale inflaciju i dovele do poskupljenja goriva, a posledično i putovanja.

Srpska tiktokerka Dara Milović, poznata po sadržaju vezanom za putovanja i praktične savete, u jednom od svojih videa privukla je veliku pažnju preporukom destinacije koja, kako tvrdi, nudi luksuz po izuzetno niskim cenama. Reč je o Vijetnamu, zemlji koju je opisala kao "skriveni biser” jugoistočne Azije, koji podseća na Tajland pre masovnog turizma. Upravo zbog toga smatra da bi interesovanje za ovu destinaciju moglo značajno da poraste u narednom periodu.

Koliko šta košta u Vijetnamu?

Govoreći o troškovima, Milović je navela da su cene u Vijetnamu znatno niže u poređenju sa evropskim letovalištima. Prema njenim tvrdnjama, cene su otprilike ovakve:

Ležaljke na plaži: ~ 1 evro

Kafa i pivo: ~ 1 evro

Obrok ulične hrane: ~ 1 evro

Egzotično voće: ~ 80 centi

Sladoled: ~ 30 centi

Litar goriva: 70 centi do 1 evro

Glavno jelo pet evra, luksuzni smeštaj takođe jeftin

Ona dodaje i da u restoranima glavno jelo može da se pojede za oko pet evra, dok desert košta oko dva evra. Posebno je istakla da je smeštaj takođe veoma povoljan, pa noćenje sa doručkom u luksuznim rizortima može da košta oko 40 evra po osobi. Zbog toga dnevni budžet za hranu, piće i uživanje na plaži može iznositi svega 10 do 15 evra.

Kako je istakla u videu, u Evropi se za osnovne stvari, poput kafe i ležaljke, često izdvaja znatno više novca, dok je u Vijetnamu za mali budžet moguće uživati kao na luksuznom odmoru.

Atrakcije i lokalna kuhinja

Pored povoljnih cena, Vijetnam nudi i brojne turističke atrakcije. Popularne destinacije poput ostrva Fu Kok (Phu Quoc) i grada Da Nanga poznate su po plažama, dok se prirodne i kulturne znamenitosti poput zaliva Ha Long, starog grada Hoi An i pirinčanih terasa na severu zemlje sve češće ističu kao nezaobilazne.

Zanimljiva je i lokalna kuhinja, koja uključuje specijalitete poput fo (pho) supe, svežih rolnica i tradicionalne kafe sa kondenzovanim mlekom ili jajima. Zahvaljujući kombinaciji prirodnih lepota, kulture i niskih cena, Vijetnam se sve češće pojavljuje kao sjajna alternativa popularnim turističkim destinacijama u regionu.