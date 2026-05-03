Reč je o šoljama PEPCO model Mug Fashion artikal PLU 612751 uvezenim iz Poljske, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine u kategoriji Nezbezbedni proizvodi (NEPRO).

- Zbog greške u proizvodnji, neke od šolja su pogrešno ozanačene grafikom koja ukazuje da su pogodne za mikrotalasnu i mašinu za pranje sudova, što zapravo nisu. Korišćenje na ovaj način može oštetiti proizvod i predstavljati potencijalnu sigurnosnu opasnost za korisnika (rizik od opekotina) zbog zagrejavanja zlatnih elemenata na rubu i dršci proizvoda - piše u objašnjenju odluke o povlačenju proizvoda sa tržišta.

U MUST dodaju da je obaveštenje o povlačenju artikla iz prodaje poslato svim maloprodajnim objektima.