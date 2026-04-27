Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava javnost da su inspektori Odeljenja za bezbednost hrane biljnog porekla pri Sektoru poljoprivredne inspekcije Ministarstva u prvom kvartalu 2026. godine izvršili ukupno 229 službenih kontrola kod subjekata koji obavljaju delatnost prometa hrane u maloprodajnim objektima.

Nepravilnosti su utvrđene u 43 slučaja. Zbog uočenih nepravilnosti izrečeno je 29 zabrana prometa, doneto 16 rešenja o otklanjanju nepravilnosti, podneto 7 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, kao i 2 prijave za privredni prestup. Iz prometa je povučeno ukupno 1.397 kilograma proizvoda.

Najčešće uočene nepravilnosti odnosile su se na nepropisno deklarisanje proizvoda, kao i na istek roka trajanja. Nepravilnosti su najčešće utvrđene kod upakovanih proizvoda, konditorskih proizvoda, testenina i voćnih sokova.

Kada je reč o prijavama potrošača, u istom periodu Odeljenju za bezbednost hrane dostavljena je 41 predstavka, koja je ukazivala na moguće nepravilnosti. Prijave su pristizale sa teritorije cele Republike Srbije. U 8 slučajeva utvrđeno je da su navodi potrošača bili osnovani. Najčešći razlozi za podnošenje predstavki bili su istek roka upotrebe, nepravilno deklarisanje i kvalitet proizvoda. Tim povodom preduzete su mere u skladu sa zakonom – izrečeno je 8 upravnih mera i podneta 3 zahteva sudiji za prekršaje.

Poljoprivredna inspekcija nastaviće sa pojačanim kontrolama u cilju zaštite potrošača i obezbeđivanja bezbednosti hrane na tržištu Republike Srbije.