Slušaj vest

Američka Food and Drug Administration nedavno je saopštila da se povlači jedna serija široko korišćenog leka protiv gorušice, nakon prijava korisnika o promeni boje tableta.

Indijska kompanija Hetero Labs Limited 26. marta povukla je jednu seriju pantoprazol natrijum tableta, dok je FDA 17. aprila ovu odluku svrstala u povlačenje klase II, što znači da je verovatnoća ozbiljnih zdravstvenih posledica mala, piše u obrazloženju o povlačenju proizvoda.

Kako da prepoznate sporni lek

Pantoprazol pripada grupi lekova poznatih kao inhibitori protonske pumpe i koristi se za smanjenje lučenja želudačne kiseline, kao i u terapiji gorušice, refluksa i čira.

Povlačenje obuhvata više od 4.000 bočica širom zemlje, i to konkretno:

Pantoprazol natrijum tablete sa odloženim oslobađanjem 40 mg

Pakovanje od 1.000 tableta

Broj serije FD253967

Rok trajanja 26. jun 2027. godine

Tablete, koje su inače žute i izduženog oblika, povučene su nakon što je kompanija dobila pet prijava da su "tamnije nego uobičajeno i sa svetlijim mrljama".

Šta da uradite ako imate ovaj lek

Ukoliko postoji mogućnost da posedujete ovu seriju, potrebno je da proverite pakovanje i broj serije, kao i da obratite pažnju na eventualne promene u boji tableta.

Tablete koje imaju neobičan izgled ne bi trebalo koristiti.

Ipak, lekari upozoravaju da se terapija inhibitorima protonske pumpe ne sme naglo prekidati bez konsultacije sa stručnim licem, jer to može dovesti do povratka simptoma i pojačanog lučenja kiseline.

U slučaju nedoumice, savetuje se da se obratite farmaceutu ili lekaru kako biste dobili adekvatnu zamenu ili alternativnu terapiju.