AI ti neće uzeti posao, ali hoće kolega koji ume da koristi taj alat
Dok se javnost i dalje deli na one koji veruju da je veštačka inteligencija (AI) pretnja i one koji je ignorišu verujući da nije, uvid u tržište rada pokazuje da je realanost na sredini. Otkaz se ne dešava preko noći, ali jaz u rezultatima koji i dovodi do otkaza više ni najveći kritičari ne mogu da ignorišu.
Praksa je pokazala da zaposleni koji koriste AI rade brže, donose preciznije odluke i imaju više prostora za strateško razmišljanje, kaže Miloš Jovanović, osnivač Future & AI Summita.
“Prezentacije zaposlenih koji efikasno koriste AI alate su jasnije, analize dublje, a produktivnost veća. U mešovitim timovima, oni koji ne koriste AI sve češće zaostaju, ne zato što su manje sposobni, već zato što rade po starim sporim pravilima u novoj, mnogo bržoj igri. Upravo ta razlika postaje ključna linija podele na tržištu rada i činjenica koja upozorava da dolazi vreme kada vas neće zameniti AI, ali hoće kolega koji ume da ga koristi“, kaže Jovanović.
Da li se ova promena već dešava, samo je mnogi ne vide jasno, jedno je od pitanja o kojima će se diskutovati tokom konferencije Future & AI Summit 2026, koja se održava 5. maja u Ložionici u Beogradu. Događaj okuplja lidere iz sveta biznisa, tehnologije, obrazovanja i zdravstva, i pruža konkretne uvide u to kako AI već danas menja način rada i šta to znači za pojedince i kompanije.
Umesto apstraktnih priča o budućnosti, fokus će biti na praktičnim primerima, kako koristiti AI na bezbedan način u svakodnevnom poslovanju, koje veštine postaju ključne i kako izgleda radno okruženje u kojem tehnologija preuzima operativne zadatke, a ljudi donose sve kompleksnije odluke. Poseban akcenat stavljen je na pitanje lične odgovornosti, jer u svetu u kojem su alati dostupni svima razliku pravi samo ko ih zaista koristi.
Relevantnost teme i hitnost reagovanja potvrđuje veliko interesovanje za ovogodišnji summit, jer je više od 90% kapaciteta već popunjeno, a organizatori očekuju da će preostale ulaznice biti rasprodate u narednim danima.
Future & AI Summit 2026, koji će se održati 5. maja u Ložionici u Beogradu, jedan je od ključnih događaja u regionu za sve koji žele da razumeju pravila nove igre pre nego što postanu očigledna svima, odnosno pre nego što zakasne.
Pitanje više nije da li će se promena desiti, već na kojoj strani ćete je dočekati.
