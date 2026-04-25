Kompanija Eurospin Eko je zbog mogućeg prisustva stranih tela u proizvodu, iz prodaje povukla ajvar premium blagi 290 g proizvođača Il Braciere.

Serijska oznaka proizvoda je 30226N102, a rok upotrebe 2. 3. 2029. godine.

Kako piše slovenački portal Delo, kompanija moli kupce da proizvod vrate na prodajno mesto, gde će im novac biti vraćen. Ukoliko to nije moguće, savetuju da se proizvod baci.

Na ovu meru su se odlučili zbog mogućeg prisustva komadića stakla, na šta ih je upozorio jedan potrošač.

Kurir/Telegraf Biznis

Ne propustiteInfoBizS tržišta povučena hrana za bebe: Više od 1.000 marketa hitno reagovalo, sumnja se da je opasna po život
žena u plavoj beloj košulji u kuhinji pravi formulu za bebe u flašici
InfoBizPovlači se sa tržišta poznata mast: Pronađene brojne greške u seriji, kompanija apelovala na potrošače
apoteka
InfoBizHitno se povlače jaja ovog proizvođača sa tržišta: Pronađena opasna bakterija u njima
Žena drži u ruci karton sa jajima
InfoBizLidl Srbija povlači proizvod s tržišta: Sadrži preveliki procenat nikla koji može biti opasan po zdravlje
kašika za špagete.jpg