Zbog sumnje na komadiće stakla, Eurospin Eko povlači ajvar premium blagi 290 g. Proizvod treba vratiti ili baciti.
InfoBiz
Povlači se poznati ajvar sa tržišta, u njemu nađeni komadi stakla: Ako ste ga kupili, novac će vam biti vraćen
Slušaj vest
Kompanija Eurospin Eko je zbog mogućeg prisustva stranih tela u proizvodu, iz prodaje povukla ajvar premium blagi 290 g proizvođača Il Braciere.
Serijska oznaka proizvoda je 30226N102, a rok upotrebe 2. 3. 2029. godine.
Kako piše slovenački portal Delo, kompanija moli kupce da proizvod vrate na prodajno mesto, gde će im novac biti vraćen. Ukoliko to nije moguće, savetuju da se proizvod baci.
Na ovu meru su se odlučili zbog mogućeg prisustva komadića stakla, na šta ih je upozorio jedan potrošač.
Kurir/Telegraf Biznis
Reaguj
Komentariši