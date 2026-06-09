Slušaj vest

Jedan od simbola Jadranskog primorja, svakako je naselje Ada Bojana smešteno na ušću reke Bojane u more i decenijama unazad pepoznato je kao nudistički raj za turste iz svih zemalja regiona, ali i Evrope. Prepoznatljiva po upečatljivoj plaži, nestvarnim zalascima sunca i kućicama na samoj obali Ada Bojana ipak je dugo bila mesto u koje nije uložen ni jedan jedini dinar. Sada se stvari nakon više od tri decenije konačno menjaju na bolje. Novi menadžment ima velike planove, a deo njih već je počeo da se realizuje.

- U skladu sa strategijom razvoja koju smo prošle godine predstavili, naš cilj je da Ada Bojana bude turističko naselje sa četiri zvezdice do 2030. godine. Ukoliko nastavimo ovim tempom razvoja, očekujemo da ćemo taj cilj i ostvariti. Kompanija decenijama nije bila vođena na adekvatan način, sada se stvari menjaju. Verovali ili ne, postigli smo povećanje prihoda od 30 odsto u odnosu na 2024. godinu. Počeli smo sa investicijama koje su bile ključne kako bismo Adu predstavili u najboljem svetlu, rekao je za RINU direktor HTP Ulcinjska rivijera.

Posebno je istakao reakcije dugogodišnjih gostiju koji se na Adu Bojanu vraćaju iz godine u godinu.

- Imamo zadovoljstvo da razgovaramo sa gostima koji se vraćaju decenijama i koji uvek izražavaju pozitivne utiske o svemu što smo uradili. Želimo da vratimo Adu Bojanu u doba najveće slave, to su bile zlatne osamdesete godine, kad pojedini ljudi u Evropi nisu znali gde je Crna Gora, ali su znali gde je Ada Bojana, naveo je on.

1/6 Vidi galeriju Ada Bojana Foto: RINA

U saradnji sa Vladom Crne Gore, resornim ministarstvom i drugim državnim institucijama pokrenut je novi investicioni ciklus na Adi Bojani. Među prvim projektima bila je obnova sportske infrastrukture.

- Prošle godine smo, u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih, renovirali postojeće sportske terene koji su bili u katastrofalnom stanju. Izgradili smo i digitalnu rampu kako bismo unapredili bezbednost gostiju, što je posebno važno imajući u vidu da je reč o nudističkom naselju gde su privatnost i sigurnost gostiju prioritet, rekao je Mila.

Nakon toga usledilo je renoviranje smeštajnih kapaciteta.

- Počeli smo sa renoviranjem postojećih soba i na taj način dočekali sezonu. Ostvarili smo rast prihoda od 30 odsto, ali to nije kraj. Tokom ove godine obnovljeno je 20 soba na nivou četiri zvezdice, renovirana je terasa glavnog restorana, kao i inventar u restoranu Maestral. Sve radimo u skladu sa finansijskim mogućnostima. Ali posle 30 godina bez investicija, svaki gost koji poseti Adu Bojanu oseća novu energiju, novu poziciju i novu vrednost koju će Ada nuditi u budućnosti“, istakao je direktor.

Posebno je naglasio saradnju sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom.

- Pokrenuli smo niz inicijativa sa Morskim dobrom. O detaljima još ne možemo da govorimo, ali očekujemo da ćemo zajedničkim snagama uspeti da obnovimo takozvanu Staru Adu, koja nije bila u funkciji još od 1995. godine. Reč je o objektima koji su decenijama bili izloženi uticaju mora i potpuno zapušteni, kazao je Mila.

Foto: RINA

Mila naglašava da je cilj novog menadžmenta da Ada Bojana sačuva svoj identitet i ostane ono po čemu je prepoznata širom Evrope – jedinstveni naturistički raj.

- Nama je krajnji cilj da dokažemo da ovaj resurs može da opstane kao nudističko naselje, što je najvažnije, i da može da opstane kao raj za sve posetioce. I gosti koji dolaze prvi put osećaju energiju koja se stvara u ovom naselju“, poručio je

Da Ada Bojana ima posebnu vezu sa svojim posetiocima potvrđuje i podatak koji je izneo direktor.

- Imamo goste koji 35 godina zaredom dolaze na Adu Bojanu i nijednu godinu nisu propustili. Kako bi povećali posećenost i vratili goste sa ključnih evropskih tržišta, predstavnici HTP Ulcinjska rivijera ove godine učestvovali su na tri međunarodna sajma turizma. Posebna pažnja usmerena je na holandsko tržište. Osim toga, potpisani su i značajni ugovori sa nemačkim partnerima.

Nakon tri decenije stagnacije, Ada Bojana – simbol slobode, prirode i naturističkog turizma po kojem je Crna Gora bila prepoznata širom Evrope – ponovo ulazi u fazu razvoja. Uz obnovljene smeštajne kapacitete, infrastrukturna ulaganja, povratak stranih turoperatora i planove za revitalizaciju Stare Ade, menadžment veruje da ovaj jedinstveni turistički dragulj može da vrati status jednog od najvažnijih i najatraktivnijih turističkih proizvoda Crne Gore.