Slušaj vest

Turista iz Srbije, koji je na letovanje u Crnu Goru stigao avionom iz Beograda, ostao je zatečen cenom taksi prevoza od podgoričkog aerodroma do Ade Bojane, 92 kilometra duga vožnja koštala ga je čak 80 evra, i to nakon cenkanja.

Putnik je podelio svoje neprijatno iskustvo kako bi upozorio druge turiste koji tek planiraju odmor na crnogorskom primorju.

- Taksi od aerodroma do Ade Bojane, sa cenjkanjem, platio sam 80 evra. Za dva sata vožnje, ode silan novac. Iako na internetu piše da su cene niže, realnost je drugačija. Čim izađete iz aviona, saleću vas taksisti sa različitim ponudama, u zavisnosti gde letujete – rekao je on za Bizportal.

Ironično, kako kaže, avio-karta iz Beograda bila je jeftinija od vožnje taksijem do krajnjeg odredišta.

- Vožnja je trajala dugo zbog gužve, pa možda je i cena tolika. Mene je taksista iznervirao kada smo usput stali na pumpu, tražio je da mu kupim kafu i koka-kolu koju je nazvao "dnevna doza za vožnju" koju sam ja svakako platio – rekao je on.

Ipak, upozorava da su turisti sve nezadovoljniji, a ovakva iskustva se iz godine u godinu ponavljaju. Savetuje sve koji planiraju dolazak u Crnu Goru da budu oprezni pri izboru taksija i da se obavezno cenjkaju pre ulaska u vozilo.

- Pored toga, moja preporuka jeste autobus kao mnogo jeftinija varijanta. Karta košta samo sedam evra i to je zaista velika ušteda – poručio je on.

Na pojedinim sajtovima taksi službi, vožnja od aerodroma Podgorica do Ade Bojane procenjena je na 40-50 evra, ali u praksi je teško doći do te cene bez pregovaranja ili rezervacije unapred.

Bez kontrole

Zabrinjava i činjenica da nadležni očigledno nemaju kontrolu nad taksi prevozom na aerodromu, koji je ulazna tačka za hiljade turista. Sve češće pritužbe govore da je prvi utisak o zemlji – nepoverenje. Ako Crna Gora želi da očuva imidž atraktivne i pristupačne destinacije, ovakve situacije moraju biti izuzetak, a ne pravilo.

Podsećamo, gužve na crnogorskom primorju su sve veće, posebno na putu Podgorica-Bar i Budva-Herceg Novi, gde se vozi usporeno i u kolonama. Dodatne zastoje izazivaju i radovi na putnoj infrastrukturi, koji se obavljaju na više deonica širom zemlje. Vozačima se savetuje strpljenje, kao i da planiraju dodatno vreme za putovanja.

Jedna Beograđanka se pre 20 dana vraćala avionom iz Crne Gore u Srbiju. Iz Đenovića do Tivta putovala je sat i po. Kako zbog gužve, tako i zbog izvođenja radova. Skoro da su stigli na aerodrom, zaustavio ih je izvođač radova i zamolio da sačekaju.

- Nije bilo više vremena, malo je falilo da zakasnim na let. I šta ću posle? Uhvatila me je panika. Ovo sam sad uradila i nikad više. Pođeš na more, olakšaš sebi put jer ideš avionom i onda ti za 20 minuta vožnje treba paklenih sat i po. A, cene taksija su jezive. Čemu onda ovo sve? U sred turističke sezone, izvode se radovi po celom primorju. Moja ćerka je putovala 45 minuta od Tivta do Jaza, kako kaže, išli su mic po mic – zaključila je naša sagovornica.