Cena je vrtoglavih 146.000 evra, a novi vlasnik je kompanija "Bayern-Genetik".

Ovo je jedan u nizu mladih bikova koji su ove godine dostigli šestocifrene iznose na tržištu veštačke oplodnje, a Innovativ se sada nalazi među deset najskupljih simentalskih bikova otkako je uvedena genomska selekcija. Podsetimo, ranijih godina zabeleženi su rekordni iznosi poput 222.000 evra za bika Melodie, kao 182.000 evra za Magister.

Da će cena biti visoka, bilo je jasno već iz tipizacije i porekla, ali ovakav iznos iznenadio je i same uzgajivače, Dominika Buša i Mihaela Langa, poznate pod zajedničkim imenom BuLa-genetika. Uzgojem se bave partnerski, a među zajedničkim životinjama ističe se i majka prodatog bika, Edelgirl, ćerka bika Sputnik.