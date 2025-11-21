Slušaj vest

Brnabić je u obraćanju novinarima u Skupštini Srbije rekla da je predlog zakona o budžetu "uvek apsolutno najvažniji zakonski akt za jednu zemlju i njene građane".

- Danas popodne sazvaću sednicu za utorak, 25. novembar od 10 časova. Na dnevnom redu biće izuzetno važni zakoni, ratifikacije i odluke o kojima ćemo raspravljati, prvenstveno predlog zakona o budžetu, uvek i apsolutno najvažniji zakonski akt za jednu zemlju i njene građane koji će obezbediti dalji rast životnog standarda, plata i penzija, sredstva za dalji ekonomski rast Srbije, za nove puteve i pruge, zdravstvene ustanove, za ulaganje u pronatalitetnu politiku - kazala je Brnabić.

Dodala je da će poslanici razmatrati i predlog zakona o udžbenicima kao i set energetskih zakona među kojima je, po njenim rečima, najvažniji predlog zakona o gasu a na dnevnom redu sednice će biti i izbor poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

- Pozivam sve poslaničke grupe, posebno one koje u ovom trenutku bojkotuju rad parlamenta ali ne i poslaničke plate koje redovno primaju, da dođu makar na ovu sednicu zbog važnosti zakona o budžetu - kazala je predsednica parlamenta.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizMali: Na računu budžeta imamo 4 milijarde dinara i rekordne devizne rezerve od 30 milijardi evra! Predlog budžeta za 2026. danas na sednici Vlade
Siniša Mali
PolitikaMINISTAR MALI: Vlada Srbije danas o državnom budžetu za 2026, predlog pred Skupštinom krajem novembra
Siniša Mali
Politika"ZAMISLITE DA BORBU PROTIV KORUPCIJE VODI DRAGAN ĐILAS" Ana Brnabić odgovorila na konferenciju Marinike Tepić, zakazana treća sednica Skupštine
Ana Brnabić (18).jpeg
PolitikaŽESTOK ODGOVOR ANE BRNABIĆ ĐILASU: "Nigde ne postoji opozicija koja sapliće svoju zemlju kao što to rade blokaderi"!
djilas.jpg