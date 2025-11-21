Slušaj vest

Brnabić je u obraćanju novinarima u Skupštini Srbije rekla da je predlog zakona o budžetu "uvek apsolutno najvažniji zakonski akt za jednu zemlju i njene građane".

- Danas popodne sazvaću sednicu za utorak, 25. novembar od 10 časova. Na dnevnom redu biće izuzetno važni zakoni, ratifikacije i odluke o kojima ćemo raspravljati, prvenstveno predlog zakona o budžetu, uvek i apsolutno najvažniji zakonski akt za jednu zemlju i njene građane koji će obezbediti dalji rast životnog standarda, plata i penzija, sredstva za dalji ekonomski rast Srbije, za nove puteve i pruge, zdravstvene ustanove, za ulaganje u pronatalitetnu politiku - kazala je Brnabić.

Dodala je da će poslanici razmatrati i predlog zakona o udžbenicima kao i set energetskih zakona među kojima je, po njenim rečima, najvažniji predlog zakona o gasu a na dnevnom redu sednice će biti i izbor poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

- Pozivam sve poslaničke grupe, posebno one koje u ovom trenutku bojkotuju rad parlamenta ali ne i poslaničke plate koje redovno primaju, da dođu makar na ovu sednicu zbog važnosti zakona o budžetu - kazala je predsednica parlamenta.