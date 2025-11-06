Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali rekao je za RTS da su osnove budžeta podizanje životnog standarda, dalji razvoj infrastukture i rast investicija. Očekujem da će se budžet naći pred poslanicima poslednje nedelje novembra, naveo je Mali.

Pred Vladom Srbije danas će se naći predlog budžeta za 2026. godinu.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da ćemo 2026. godine imati rast životnog standarda, rast palta i penzija i povećanje invsticija.

Mali je izjavio da će se predlog budžeta za 2026. godinu naći na današnjoj sednici vlade koja počinje u 10 časova i da će se taj predlog braniti u parlamentu krajem novembra.

Ministar finansija je istakao da imamo dobru makroekonomsku osnovu i da se ta formula neće menjati ni u narednoj godini.

"Na računu budžeta trenutno imamo gotovo četiri milijarde dinara, imamo rekordne devizne rezerve od 30 milijardi evra, rekordne rezerve zlata, stabilan devizni kurs i nikada nižu nezaposlenost u Srbiji", rekao je Mali.

Osnove budžeta za 2026.

Osnove budžeta su podizanje životnog standarda, dalji razvoj infrastukture i rast investicija. Povećanje plata biće 5,1 odsto u januaru 2026. godine, naveo je Mali.

Podatak iz avgusta je da je 950 evra iznosila prosečna plata u Srbiju, a u decembru će biti preko 1.000 evra, kaže ministar.

Takođe 1. decembra uslediće povećanje penzija za 12,2 odsto, a u budžetu je, kako kaže, i rastrećenje zarada.

Sutra nastavak refundacije 50 odsto školarina

Ministar finansija kaže da će sutra biti nastavljena isplata povraćaja 50 odsto školarine studentima i zamolio fakultete da ubrzaju slanje spiskova na osnovu kojih država može da refundira novac.

"Prošle nedelje smo započeli tu isplatu i imali 20 institucija. Za sutra imamo 31 instituciju koja je poslala spiskove i tu je nešto više od 5.000 studenata", rekao je on.

Neophodna studentska kartica

Ministar Mali je zamolio i studente koji nemaju studentsku karticu da je izvade, jer se novac uplaćuje isključivo na te kartice.

"Novac za isplatu imamo, studenti ne moraju nigde da se prijavljuju, prijavljuju ih fakulteti, ali molim i studente i fakultete da odrade svoj deo posla kako bismo novac refundirali", rekao je Mali.

Mali kaže da će isplata biti nastavljena iz nedelje u nedelju, kako budu pristizali neophodni podaci sa fakulteta.