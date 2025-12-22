Slušaj vest

Broj penzionera koji su zavisni od socijalne pomoći zbog niskih penzija dostigao je rekordan nivo, prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, koje su mediji preneli u nedelju.

Prema podacima od kraja septembra 2025. godine, 755.300 penzionera u Nemačkoj primalo je takozvanu osnovnu podršku, vrstu socijalne pomoći namenjene penzionerima čiji prihodi ne mogu da pokriju troškove života.

Prag za dobijanje podrške je 1.062 evra mesečno, ali se izračunava pojedinačno u zavisnosti od stvarnih troškova života i savezne države.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, broj penzionera koji primaju dodatnu državnu finansijsku pomoć povećan je za 25.000. Među njima su žene prekomerno zastupljene (57 odsto).

Predsednica levičarske stranke BSV, Sara Vagenkneht, nazvala je skandalom to što sve više penzionera u Nemačkoj ne može da živi od sopstvenih penzija.

- Siromaštvo u starosti je već ogroman problem u Nemačkoj i vidimo da se vremenom pogoršava - rekla je Vagenkneht.

Jedan od glavnih razloga za povećanje troškova života je rast kirija, koje su se u većim gradovima poput Berlina više nego udvostručile u poslednjih deset godina.