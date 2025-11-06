Usvojen predlog budžeta za 2026. godinu: Prihodi veći za 2,9 odsto, oglasio se ministar Siniša Mali
To je za 2,9 odsto ili 68,5 milijardi dinara više u odnosu na iznos prihoda predviđen originalnim budžetom za ovu godinu.
Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali je izjavio da je predloženi budžet razvojan, socijalno orijentisan i usmeren ka daljem ekonomskom osnaživanju naše zemlje i ka podršci građanima i privredi.
To znači, kako je naveo, da prioritet ostaje poboljšanje životnog standarda građana, kroz rast njihovih primanja, jačanje privrede i nastavak investicionog talasa koji smo započeli, a koji je predviđen programom "Skok u budućnost - Srbija 2027", koji podrazumeva realizaciju 323 projekta širom naše zemlje, vredna ukupno 17,8 milijardi evra.
Predviđeni su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 2.751,7 milijardi dinara, što je povećanje od 3,4 odsto odnosno 91,5 milijardi dinara u odnosu na iznos predviđen originalnim budžetom, kojim su bili predviđeni rashodi od 2.660,2 milijarde dinara.
- Očekujemo da rasprava o budžetu i setu pratećih zakon bude na dnevnom redu parlamenta krajem novembra - objavio je Mali na instagramu
"Predloženim budžetom nastavljamo borbu za jaku i snažnu Srbiju, za stabilnu ekonomiju, za nove kapitalne investicije, investitore i nova radna mesta, a sve zarad boljeg i kvalitetnijeg života građana", istakao je Mali.
Predviđen je fiskalni deficit budžeta Republike od 337 milijardi dinara, što je tri odsto BDP.
- Na nivou sektora države, budžetom za 2026. godinu, takođe je projektovan fiskalni deficit od tri odsto BDP. Taj rezultat neće narušiti uspostavljenu putanju smanjenja učešća javnog duga u BDP koja je prisutna od 2016. godine, sa izuzetkom 2020. godine kada je počela pandemija - rekao je Mali.