To je za 2,9 odsto ili 68,5 milijardi dinara više u odnosu na iznos prihoda predviđen originalnim budžetom za ovu godinu.

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali je izjavio da je predloženi budžet razvojan, socijalno orijentisan i usmeren ka daljem ekonomskom osnaživanju naše zemlje i ka podršci građanima i privredi.

To znači, kako je naveo, da prioritet ostaje poboljšanje životnog standarda građana, kroz rast njihovih primanja, jačanje privrede i nastavak investicionog talasa koji smo započeli, a koji je predviđen programom "Skok u budućnost - Srbija 2027", koji podrazumeva realizaciju 323 projekta širom naše zemlje, vredna ukupno 17,8 milijardi evra.

Predviđeni su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 2.751,7 milijardi dinara, što je povećanje od 3,4 odsto odnosno 91,5 milijardi dinara u odnosu na iznos predviđen originalnim budžetom, kojim su bili predviđeni rashodi od 2.660,2 milijarde dinara.

- Očekujemo da rasprava o budžetu i setu pratećih zakon bude na dnevnom redu parlamenta krajem novembra - objavio je Mali na instagramu

"Predloženim budžetom nastavljamo borbu za jaku i snažnu Srbiju, za stabilnu ekonomiju, za nove kapitalne investicije, investitore i nova radna mesta, a sve zarad boljeg i kvalitetnijeg života građana", istakao je Mali.

Predviđen je fiskalni deficit budžeta Republike od 337 milijardi dinara, što je tri odsto BDP.