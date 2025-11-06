Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da se nada da će se rešenje za Naftnu industriju Srbije (NIS) naći u dogovoru između dve velike sile i to u veoma skorom roku.

- Mi smo već sada u budžetu ostavili određenu fleksibilnost da možemo da reagujemo oko situacije sa NIS-om. Pratimo situaciju. Ako su informacije dobre i tačne, i ruska strana već pregovara i pokušava da pronađe rešenje zajedno sa Amerikancima. Mi pratimo šta se dešava, podržaćemo rešenja koja za građane Srbije i za državu imaju smisla - rekao je on za RTS.

Dodao je da to rešenje podrazumeva da se očuva energetsku stabilnost, da se sačuva i NIS i da se na tome radi veoma pažljivo.