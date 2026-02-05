Slušaj vest

Najveća biznis konferencija u Jugoistočnoj Evropi „Biznis priče“ ove godine biće održana u Vrnjačkoj Banji, u hotelu Zepter, 2. i 3. aprila. Posetioce sada već tradicionalno očekuje više od 20 predavanja istaknutih domaćih i svetskih biznis lidera i liderki, tematske radionice sa stručnjacima, organizovano umrežavanje, kao i dve „Dance & Connect“ žurke.

Foto: Vladimir Veličković

Ovo okupljanje je kroz godine rasta steklo reputaciju mesta za upoznavanje potencijalnih klijenata, investitora i poslovnih partnera. Do sada su održane tri konferencije, a njihova najveća vrednost je u tome što su povezale regionalnu poslovnu zajednicu. Događaj je upravo sa tim ciljem osnovao digitalni preduzetnik, edukator i voditelj podkasta „Biznis priče“ Vladimir Stanković, dok je organizator konferencije BIT Events. Ulaznice za Konferenciju Biznis Priče 2026 dostupne su za rezervisanje na konferencija.biznisprice.com. Moguće je uživo i online praćenje događaja.

Foto: Vladimir Veličković

Teme „Biznis priča“ su, kao i do sada, u najvećoj meri posvećene razvoju i unapređivanju poslovanja, kao i alatima potrebnim za to, poput prodaje, marketinga i veštačke inteligencije. Govornici i predavači donose najsvežije aktuelnosti iz sveta biznisa, finansija i prodaje, u kombinaciji sa svojim dragocenim iskustvom. Dodatno, stručne, fokusirane radionice idealne su za praktično učenje i kvalitetno umrežavanje, dok aplikacija Biznis priče služi direktnom povezivanju za potencijalne buduće saradnje.

Foto: Vladimir Veličković

Prva objavljena imena su osnivač brenda restorana Nusr-Et Mitko Murić, osnivač i direktor Brand Sapiens Dubai Miša Lukić, osnivač i direktor agencije Bigburg GmbH Nedim Šabić, finansijski ekspert i suosnivač ACP Investment Partners LLP Ivan Gavanski, vodeći ekspert za liderstvo u oblasti neuro-nauka i neuromarketinga dr Nikolaos Dimitriadis, globalna liderka u komunikacijama i biznis partnerka Hyperfacade Tanja Tatomirović, osnivač agencije Real Media Factory Željko Janković, ekspertkinja za digitalne medije Jasmina Koprivica, osnivač i direktor studija Flow Ninja Uroš Mikić, AI Konsultant Luka Trikić, autorka podkasta BizBalans i vlasnica B2B marketing agencije Digital way Ana Brzaković. Moderatorka konferencije biće Nastasija Stošić. Još govornika i ceo program konferencije biće objavljeni uskoro.

Foto: Vladimir Veličković

„Jedan od glavnih utisaka posle prošlogodišnje konferencije bio mi je da su stigle nove, izuzetne generacije, koje kada udruže snage sa iskusnim liderima i preduzetnicima, mogu da naprave čuda. Voleo bih da na ovom izdanju još jednom pokažemo koliki potencijal, snagu, ali i opipljive rezultate imamo. Obećavamo da ćemo događaj podići na još viši nivo“, poručio je osnivač Vladimir Stanković.

U cilju dragocenog povezivanja, za sve učesnike konferencije i ove godine biće obezbeđena aplikacija Biznis priče, koja će omogućiti komunikaciju sa potencijalnim klijentima i partnerima pre, tokom i nakon događaja. Cilj aplikacije je da olakša umrežavanje učesnika, a sve radi maksimalnog korišćenja benefita događaja.

Foto: Vladimir Veličković

Standard, Livestream i VIP (Premium) ulaznice dostupne su za rezervisanje na sajtu konferencija.biznisprice.com. Kapaciteti su ograničeni, a na raspolaganju je i grupna akcija 4 + 1 – na četiri ulaznice, peta je gratis.

Osnivač konferencije Vladimir Stanković je autor i domaćin najgledanijeg biznis podkasta u regionu „Biznis priče“. Vodi i agenciju VLADSDIGITAL, specijalizovanu za kreiranje i prodaju digitalnih proizvoda. Zajedničko za sve njegove projekte je to da ih je pokretao sa minimalnim budžetom ili bez njega, i pretvarao ih u vodeće na tržištu. Kako navodi, to je moguće samo u online svetu, zbog čega je i zavoleo online preduzetništvo i ostao u njemu. Kao strastveni promoter preduzetništva i inovacija, posvećen je otkrivanju i deljenju inspirativnih priča najuspešnijih pojedinaca iz sveta biznisa.