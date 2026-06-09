Slušaj vest

Zbog neobeleženih alergena kikirikija i sojinih proteina na proizvodu, Državni inspektorat Hrvatske je sa tržišta povukao seriju Barebells pločica — meku proteinsku pločicu Coco Choco, holandskog proizvođača, koju u maloprodaji prodaje Müller trgovina Zagreb.

- Obaveštenje se odnosi isključivo na proizvod sa podacima: BAREBELLS PLOČICA, SOFT PROTEIN BAR COCO CHOCO 55 g, LOT broj L 6055-R, najbolje upotrebiti do 24.02.2027. godine - naglašavaju u saopštenju za javnost.

S obzirom na to da alergeni iz kikirikija i sojinih proteina nisu označeni na proizvodu, on može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osetljivih na njih, dok ga osobe koje nisu alergične i dalje mogu koristiti bez ograničenja.

Proizvođač opozvanog proizvoda je EMPWR Netherlands BV, Lerdam, Holandija.

Kurir.rs

Ne propustiteInfoBizHitno se povlače ovi sirevi sa polica prodavnica! Otkrivene opasne bakterije, inspektorat upozorava da ih više ne konzumirate!
prodavnica supermarket
InfoBizIz prodaje se povlači poznati sladoled: Evo šta se proverava i na šta se sumnja
sladoled-u-casi-2.jpg
InfoBizHitno se povlači proizvod sa tržišta zbog bakterije: Ako ste ga konzumirali, obratite pažnju na ove simptome! Kupci da ga vrate i dobiće novac nazad
prodavnica supermarket
InfoBizSa tržišta se povlači jedna namrinica zbog cijanovodonične kiseline: Kupci da je vrate i dobiće novac nazad
Kolica puna robe u marketu