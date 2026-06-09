Zbog neobeleženih alergena kikirikija i sojinih proteina na proizvodu , Državni inspektorat Hrvatske je sa tržišta povukao seriju Barebells pločica — meku proteinsku pločicu Coco Choco, holandskog proizvođača, koju u maloprodaji prodaje Müller trgovina Zagreb.

- Obaveštenje se odnosi isključivo na proizvod sa podacima: BAREBELLS PLOČICA, SOFT PROTEIN BAR COCO CHOCO 55 g, LOT broj L 6055-R, najbolje upotrebiti do 24.02.2027. godine - naglašavaju u saopštenju za javnost.

S obzirom na to da alergeni iz kikirikija i sojinih proteina nisu označeni na proizvodu, on može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osetljivih na njih, dok ga osobe koje nisu alergične i dalje mogu koristiti bez ograničenja.