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Trgovački lanac Spar objavio je važno obaveštenje za kupce jednog prehrambenog proizvoda koji se povlači iz prodaje.

– Obavještavamo vas da se s tržišta opoziva proizvod NATUR PUR BIO SJEMENKE LANA cijele 300 g (EAN kod 9100000830834, rok trajanja: 31. decembra 2026., LOT 25343S0425) zbog povišenog sadržaja cijanovodične kiseline. Obaveštenje se odnosi isključivo na navedeni rok trajanja i LOT – navode iz Spara.

“Mole se kupci koji eventualno posjeduju ovaj proizvod da ga ne konzumiraju, već da ga vrate u najbližu Spar ili Interspar trgovinu gdje će im biti vraćen novac. Spar Hrvatska se ovim putem ispričava kupcima i naglašava kako su glavni prioriteti sigurnost proizvoda i zadovoljstvo kupaca”, stoji u obavijesti.

Kurir Biznis/Poslovni.hr

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