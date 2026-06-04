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U pitanju je dopunska krmna smeša za tov svinja UNI SUPER-S 35%, od 10 kg koju proizvodi komapnija "GEBI d.o.o." iz naselja  Čantavir iz Subotice.

Prisustvo salmonele

- Državni inspektorat obaveštava potrošače o povlačenju proizvoda – dopunske krmne smeše za tov svinja UNI SUPER-S 35%, pakovanje 10 kg, broj serije (LOT) 11.04.2026, sa rokom upotrebe od 4 meseca od datuma proizvodnje, zbog utvrđenog prisustva bakterije iz roda Salmonella spp - saopštio je Držabvni ispektorat Hrvatske.

Proizvod nije u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti hrane za životinje (NN 102/2016) i Prilogom III Pravilnika o izmenama Pravilnika o bezbednosti hrane za životinje (NN 60/2020).

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: Cerera Agro d.o.o., J. J. Štrosmajera 5a i 5b, Vukovar
Proizvođač: GEBI d.o.o., Maršala Tita 16, Čantavir, Srbija
Zemlja porekla: Srbija

- Obaveštenje se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima - saopštio je Državni inspektorat.

Kurir Biznis/Dnevno.hr

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