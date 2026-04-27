Slušaj vest

Naveli su da bi tržište moglo ostati pod pritiskom dugotrajnog poremećaja ponude i visokih cena energenata.

Banka sada očekuje da će cena sirove nafte Brent u proseku iznositi oko 90 dolara po barelu u četvrtom kvartalu 2026. godine, dok bi teksaška sirova nafta WTI trebalo da se kreće oko 83 dolara po barelu, prenosi portal Oilprajs.

Poremećaj tržišta nafte

Prema analizi banke, tržište nafte i dalje je pod snažnim uticajem poremećaja u snabdevanju, pre svega zbog zastoja u pregovorima između SAD i Irana i smanjene dostupnosti nafte sa Bliskog istoka.

Goldman Saks procenjuje da je izgubljena proizvodnja u regionu Bliskog istoka dostigla oko 14,5 miliona barela dnevno, što predstavlja istorijski visok nivo poremećaja.

Očekuje se pad globalne potrošnje od oko 1,7 miliona barela dnevno u tekućem kvartalu, dok bi u 2026. godini potrošnja mogla da bude niža za dodatnih 100.000 barela dnevno u odnosu na prethodnu godinu. Banka kaže da se zalihe nafte troše prebrzo i to ne može dugo da traje.

Ako problemi u snabdevanju potraju, potrošnja energenata će morati dodatno da padne, uz više cene na tržištu, poručuje Goldman Saks. Analitičari holandske banke ING razmišljaju na sličan način i upozoravaju da bi za pokrivanje manjka ponude bila potrebna znatno viša cena nafte kako bi se snizila tražnja.