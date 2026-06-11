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Posle Juseina Bolta, najbržeg čoveka svih vremena, i Džekija Čena, jedne od najprepoznatljivijih ličnosti svetske filmske industrije, timu ambasadora Ekspa 2027 pridružuje se i Lin Dan, dvostruki olimpijski šampion, petostruki svetski prvak i čovek koga mnogi smatraju najvećim badminton igračem svih vremena.

Jedna od najpoznatijih sportskih ličnosti Azije, Lin Dan pripada retkom krugu sportista koji su osvojili sve najznačajnije titule u svom sportu. Tokom karijere postao je simbol profesionalizma, discipline, posvećenosti i fer-pleja, a njegov uticaj odavno je prevazišao granice sportskih terena.

Upravo zato njegovo uključivanje u ambasadorski tim Ekspa 2027 ima poseban značaj, jer povezuje sportsku izuzetnost, snažnu međunarodnu prepoznatljivost u zemljama iz kojih se očekuje veliki broj posetilaca tokom naredne godine i vrednosti koje su u osnovi teme "Igra(j) za čovečanstvo".

Ambasadorska platforma Ekspa 2027 razvija se i kroz snažan domaći oslonac u volonterskom programu, koji predstavljaju Tijana Bogdanović, dvostruka osvajačica olimpijskih medalja u tekvondou, i Milan Glušac, golman vaterpolo reprezentacije Srbije.

Dolaskom Lin Dana nastavlja se okupljanje ličnosti čiji ugled, prepoznatljivost i lični primer doprinose globalnoj promociji specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Poseban značaj Lin Danovog angažovanja ogleda se u njegovom ogromnom ugledu u Aziji, kontinentu koji danas predstavlja jedno od najvažnijih središta globalne ekonomije, tehnološkog razvoja, digitalnih inovacija, urbanog rasta, sporta, kulturne produkcije i međunarodnih turističkih kretanja.

To je prostor na kome živi najveći deo svetske populacije, sa najbrže rastućim gradovima, snažnim potrošačkim tržištima i publikom koja sve više oblikuje globalne trendove u putovanjima, zabavi, sportu i novim tehnologijama.

- Napredak čovečanstva zasnovan je na saradnji, razmeni iskustava i međusobnom učenju. Sport govori univerzalnim jezikom i zato povezuje ljude bez obzira na to odakle dolaze. To su vrednosti koje sam nastojao da predstavljam tokom čitave karijere i čast mi je što ću kao ambasador Ekspa 2027 nastaviti da ih promovišem - izjavio je Lin Dan.

Govoreći o novom ambasadoru, Danilo Jerinić istakao je da je Lin Dan simbol vrhunskih dostignuća, discipline, istrajnosti i poštovanja, kao i da su to ujedno i vrednosti koje povezuju ljude bez obzira na kontinent, jezik ili kulturu iz koje dolaze.

- Azija je jedan od najvažnijih regiona za Ekspo 2027. Iz tog dela sveta do sada je učešće potvrdilo 27 zemalja, zbog čega nam je važno da među ambasadorima imamo ličnosti koje publika u Aziji prepoznaje i poštuje. Lin Dan je upravo takva ličnost: sportista čiji ugled, disciplina i karijera daleko prevazilaze okvire badmintona.

U ovoj fazi, poseban fokus stavljamo na međunarodno prepoznatljive ambasadore, jer se putovanja sa dalekih destinacija planiraju mnogo ranije. Zato je važno da priča o Ekspu, Beogradu i Srbiji na vreme stigne do publike širom sveta.

Jusein Bolt, Džeki Čen i Lin Dan obraćaju se različitim generacijama, kulturama i tržištima, dok Tijana Bogdanović i Milan Glušac, kao ambasadori volonterskog programa, nose domaću energiju Ekspa i predstavljaju mlade ljude koji će biti prvo lice Srbije pred milionima posetilaca.

U narednom periodu biće predstavljena i imena domaćih poznatih ličnosti sa međunarodnim ugledom i uticajem. Upravo taj spoj globalne prepoznatljivosti, domaćeg oslonca i ljudi koji mogu da inspirišu različite publike najbolje pokazuje našu nameru: da Beograd predstavimo svetu i da svet 2027. godine dovedemo u Beograd- zaključio je Jerinić.

Do sada je učešće na Ekspu 2027 potvrdilo 139 međunarodnih učesnika. Sa više od četiri miliona očekivanih posetilaca, specijalizovana izložba Ekspo 2027 biće najveći međunarodni događaj ikada organizovan u Srbiji i regionu, kao i najveći događaj u svetu naredne godine.