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Iza svakog odabranog imena ne stoji samo prepoznatljivo lice, već i priča koju želimo da podelimo sa svetom.

Ovaj zadatak je lep jer podrazumeva potragu za najboljim što čovečanstvo danas ima – za ljudima koji su svojim talentom, radom i uticajem prerasli granice ličnog uspeha, inspirisali milione i postali simboli vrhunskih dostignuća u sportu, umetnosti, nauci, kulturi i stvaralaštvu.

Sa druge strane, posao je zahtevan jer se izbor ne pravi iz jedne zemlje, jednog grada ili jedne profesije. Pred organizatorima velikih svetskih manifestacija nalazi se čitava planeta: različiti kontinenti, kulture, generacije i interesovanja. Ako je jedna manifestacija mesto susreta čovečanstva, onda su potencijalni ambasadori svi oni koji su ostavili neizbrisiv trag u njemu.

Spoj popularnosti, ugleda i zajedničkih vrednosti

Izbor ambasadora nije puko takmičenje u popularnosti. Ona jeste važna, ali nikada nije jedini kriterijum. Tokom selekcije pažljivo se posmatraju:

Međunarodna prepoznatljivost i ugled;

Vrednosti koje određena ličnost simbolizuje;

Sposobnost da se dopre do različitih publika širom sveta.

Takođe se vodi računa o geografskom dometu, značaju pojedinih regiona, strukturi zemalja učesnica i potencijalu da se kroz ove ličnosti dodatno ojačaju turističke, poslovne i kulturne veze domaćina sa svetom. Ključno je da ambasadori prirodno oličavaju vrednosti samog događaja.

Šaroliko sazvežđe: Globalne zvezde kroz istoriju Ekspa

Ako se pogledaju međunarodne izložbe godinama unazad, vidi se da ambasadori predstavljaju veoma raznoliko društvo. Oni su, bez izuzetka, lideri u svojim oblastima, ali se razlikuju po tome koliko je njihova delatnost globalno popularna ili koliko su blisko vezani za samu lokaciju održavanja:

Leo Mesi, čija je popularnost nemerljiva u svakom kutku planete, pomogao je promociji Ekspa 2020 u Dubaiju.

Specijalizovana izložba u Astani 2017. odlučila se za lokalnog heroja, bokserskog šampiona Genadija Golovkina.

Iz sveta klasične kulture došao je čuveni pijanista Lang Lang, kao promo lice Ekspa 2010. u Šangaju, gde je Kina angažovala i svetsku šampionku u stonom tenisu, Japanku Ai Fukuharu.

Iako bez zvanične titule, za Ekspo 2008. u Saragosi pesmu je snimio legendarni kantautor i kasniji dobitnik Nobelove nagrade Bob Dilan.

Šta donose Jusein Bolt i Džeki Čen u Beograd?

Ekspo 2027 Beograd posvećen je igri kao univerzalnom jeziku čovečanstva – kroz sport, muziku, tehnologiju, inovaciju, kulturu i umetnost. To je igra koja povezuje ljude bez obzira na godine, poreklo ili jezik. Zato su Beogradu potrebni ljudi koji u sebi nose duh saradnje, radoznalost, kreativnost i optimizam.

Kada govorimo o Juseinu Boltu, govorimo o najbržem čoveku svih vremena, ali i o simbolu energije, pokreta i univerzalnog jezika sporta.

Džeki Čen ambasador izložbe EXPO 2027 u Beogradu Foto: Instagram/buducnosrbijeav

Sa druge strane, planetarna filmska zvezda Džeki Čen je čovek koji decenijama povezuje različite kulture i generacije kroz vanserijski talenat, humor, humanost i nepresušni optimizam. Oba ambasadora donose nešto potpuno različito, ali zajedno savršeno demonstriraju principe kojima se organizatori vode.

Dobar ambasador pomaže da se izložba približi publici koja možda prvi put razmišlja o Srbiji kao turističkoj, poslovnoj ili kulturnoj destinaciji. To je od presudnog značaja, jer se odluka o putovanju na ovako velike događaje donosi mesecima, pa i godinama unapred.

Najveći međunarodni događaj ikada organizovan u Srbiji

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd održaće se od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine. Sa 139 potvrđenih međunarodnih učesnika i više od četiri miliona očekivanih posetilaca, ovo će biti najveći i najznačajniji događaj u istoriji zemlje.

Ipak, njegova najveća vrednost neće se meriti samo brojkama, već novim idejama, trajnim partnerstvima i neraskidivim vezama koje će u tih sto dana nastati među ljudima i državama iz celog sveta. Upravo zato je izbor ljudi koji će predstavljati ovu viziju jedan od najlepših, ali i najoresponsivnijih poslova kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd.