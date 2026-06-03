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Ugovor o učešću Gabona na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd, koji će omogućiti realizaciju daljih operativnih koraka nastupa učesnika, potpisan je danas u Beogradu, a ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević je rekla da je učešće na izložbi do sada potvrdilo više od 50 afričkih zemalja.

Ugovor su potpisali ministarka trgovine i komesar za Ekspo 2027 Beograd Jagoda Lazarević, direktor kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić i komesarka sekcije Gabona za Ekspo 2027 Beograd Nina Alida Abuona.

Lazarevićeva je, nakon potpisivanja ugovora, rekla da Srbiju i Gabon vezuju dugi i izuzetno kvalitetni odnosi.

- Pre tri godine smo obeležili jubilej, 50 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, i u međuvremenu imali nekoliko važnih poseta - dodala je ministarka.

Foto: Zorana Jevtić

Kako je rekla, Gabon i Srbija sarađuju kako politički, tako i ekonomski. Navela je i da je više od 50 afričkih zemalja potvrdilo učešće na Ekspo 2027, što je potvrda da će u Beogradu sledeće godine biti "svet u malom".

- Gabon je zemlja koja ima bogato iskustvo učešća na svetskim izložbama, tako da jedna važna karika u daljem građenju već čvrstih odnosa koji postoje između Srbije i Gabona - dodala je on.

Jerinić je naveo da učešće Gabona na izložbi Ekspo 2027 predstavlja priliku da dve zemlje unaprede saradnju i u budućnosti započnu potencijalno i nove projekte i saradnje.

- Ekspo 2027. godine je najveći događaj u Evropi i pozivam vas da iskoristite to za sebe, svoju državu, da potencijale i mogućnosti predstavite na pravi način, da ceo svet bolje razume vas, vašu zemlju, kulturu i tradiciju - dodao je Jerinić.

Foto: Zorana Jevtić

Komesarka za Ekspo Gabona istakla je da će učešće Gabona na Ekspo 2027 učvrstiti veze koje postoje između Srbije i Gabona. Dodala je i da će ovo učešće omogućiti Gabonu da ojača svoje međunarodno prisustvo.

- Mi smo zemlja koja je prekrivena šumom, dakle više od 80 odsto naše teritorije je pokriveno šumama, i mi imamo velika rudna bogatstva. Mi se nalazimo u središtu sveta i u srcu Afrike - dodala je ona.