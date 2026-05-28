Ministar finansija Siniša Mali komentarisao je ugovor SAD o učešću na EKSPO 2027, ističući važnost inovacija i saradnje.
"Sjedinjene Američke Države krenule u ozbiljne pripreme" Mali o učešću Vašingtona na Ekspo 2027: Prganizovaćemo događaj koji će ostaviti snažan trag u svetu
Ministar finansija Siniša Mali reagovao je na objavu Stejt departmenta u kojoj se pominju ugovori o dizajnu, izgradnji i radu paviljona SAD na EKSPU 2027.
- Sjedinjene Američke Države su nedavno i zvanično potpisale ugovor o učešću na specijalizovanoj izložbi EKSPO u Beogradu, a drago mi je što su već krenuli u ozbiljne pripreme da kroz svoj paviljon predstave sve inovacije, kreativnost i snagu američke ekonomije, sporta i muzike.
- Naš EKSPO je od najmoćnijih ekonomija na svetu prepoznat kao mesto susreta ideja i inovacija, i to je nešto na šta treba da budemo ponosni.
- Zajedno ćemo organizovati događaj koji će ostaviti snažan trag u čitavom svetu - napisao je Siniša Mali na Fejsbuku.
