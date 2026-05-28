Skup "Zajedno za jaču upravu: ljudi i znanje" okupio je predstavnike institucija i kontakt osobe za saradnju sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, sa ciljem razmene iskustava, unapređenja saradnje i razvoja sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

Događaj su otvorili Marina Dražić, direktorka Nacionalne akademije za javnu upravu, i Dagmar Konstantinović, šefica beogradske kancelarije Hans Zajdel fondacije, uz poruku da se samo kroz partnerstvo, zajedničko planiranje i kontinuiranu komunikaciju može graditi profesionalna, efikasna i moderna javna uprava.

Kako je istakla direktorka Nacionalne akademije za javnu upravu, u svom obraćanju razvoj savremene, profesionalne i efikasne javne uprave jedan je od ključnih prioriteta države. Naglasila je da se taj cilj može ostvariti samo kroz partnerstvo institucija, kontinuirano ulaganje u znanje i sistemsko jačanje ljudskih resursa.

Dražić je navela i da Nacionalna akademija za javnu upravu ostaje posvećena stvaranju modernog i održivog sistema stručnog usavršavanja koji odgovara realnim potrebama zaposlenih i institucija, uz jasnu orijentaciju ka kvalitetu, efikasnosti i primeni u praksi.

“Sistem stručnog usavršavanja sve više se zasniva na podacima, analizama i partnerstvu sa organima državne uprave i lokalne samouprave. Rezultati istraživanja pokazuju rastuću potrebu za digitalnim veštinama, upravljanjem ljudskim resursima, upravnim postupkom i upravljanjem podacima. Uočene promene i novi prioriteti predstavljaju osnovu za razvoj programa obuka za 2027. godinu. Ključ za kvalitet sistema je kontinuirana saradnja svih aktera u javnoj upravi”

Dagmar Konstantinović, šefica beogradske kancelarije Hans Zajdel fondacije, posebno je istakla značaj dugogodišnje i uspešne saradnje sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu (NAJU), koja je rezultirala velikim brojem zajedničkih aktivnosti i obuka usmerenih na jačanje kapaciteta javne uprave u Srbiji. Ona je navela da NAJU predstavlja ključnog partnera u procesu reforme javne uprave i da će Hans Zajdel fondacija nastaviti da podržava njen dalji razvoj, kroz zajedničke projekte usmerene na modernizaciju, unapređenje kompetencija zaposlenih i jačanje institucionalnih kapaciteta.

Na skupu su govorili i Stanija Višekruna, v.d. pomoćnice direktora Nacionalne akademije za javnu upravu, koja je predstavila aktuelnosti u radu Akademije i preliminarne nalaze utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem za 2027. godinu.

O značaju partnerstva i razvoja kadrova u javnoj upravi govorile su i dr Jasmina Benmansur iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i Svetlana Tomić iz Službe za upravljanje kadrovima.

Prisutnima su se obratili rukovodilac jedinice za upravljanje ljudskim resursima iz ministarstva državne upravne i lokalne samouprave i kontakt osoba iz gradske uprave Grada Beograda, koje su govorile o iskustvima u svakodnevnom radu u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

