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Prvog dana posete planirano je održavanje okruglog stola u organizaciji Atlanatskog veća sa temom "Inovacije i ekonomski razvoj u jugoistočnoj Evropi".

Na skupu će učestvovati glavni operativni direktor i direktor Odeljenja za međunarodne učesnike Ekspo 2027 Beograd Igor Kovačević, potpredsednik i rukovodilac za razvoj poslovanja sa državnim sektorom u kompaniji "Archer Aviation" Dejvid Rejder, potpredsednik kompanije Cisko za Južnu Evropu Agostino Santoni, šef Kabineta podsekretara za javnu diplomatiju i javne poslove SAD za Ekspo 2027 u Stejt Departmentu SAD Gevin M. Vaks.

Posle skupa, biće organizovan svečani prijem na Kapitol hilu, gde je planirano obraćanje izvršnog potpredsednika Transatlantske liderske mreže Saše Toperića, članice Kongresa Klaudije Teni, Igora Kovačevića i Gevina Vaksa.

Imamo saradnju sa firmama iz inostranstva Foto: EXPO 2027

Panel diskusija u američkom Kongresu predviđena je za 5. jun, a moderator panela biće predsednik FMI inicijative (Inicijative za slobodne medije), Transatlantske liderske mreže Piter Rof.

Na događajima je planirano prisustvo brojnih ambasadora i diplomata akreditovanih u SAD, predstavnika medija, poslovne zajednice, kao i tink-tenk zajednice iz Vašingtona.

Svečanim potpisivanjem Ugovora o učešću, polovinom maja, SAD su i formalno potvrdile svoje učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beogradu, što je označeno kao jedan od ključnih koraka za ovaj događaj. Učešće Amerike se ocenjuje kao značajno za međunarodni ugled izložbe, a dolazak SAD je rezultat intenzivnih diplomatskih aktivnosti Srbije.

Ekspo 2027 Beograd, pod temom "Igraj za čovečanstvo - sport i muzika za sve", održaće se od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, a očekuje se da će tokom tromesečnog trajanja privući više od četiri miliona posetilaca.

Do sada je na Ekspu 2027 učešće potvrdilo 138 medjunarodnih učesnika, što je rekordan broj učesnika ikada zabeležen do sada kada su u pitanju specijalizovane izložbe.