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Nemački proizvođač automobila Be-Em-Ve (BMW) objavio je da ove godine neće učestvovati na Sajmu automobila u Parizu, što prema tvrdnjama stručnjaka predstavlja još jedan signal da novi izvršni direktor Milan Nedeljković stavlja u prvi plan smanjenje troškova i fiskalnu disciplinu.

BMW je saopštio da je odluka doneta zbog "promene prioriteta" i da će kompanija nadalje biti prisutna na odabranim automobilskim sajmovima u budućnosti, prenosi Blumberg.

Za nemačkog proizvođača ovo je značajna promena, jer je Pariz ranije često koristio za velike premijere novih modela, dodaje njujorška agencija.

Novi direktor kompanije BMW Milan Nedeljković, koji je preuzeo funkciju u maju, pokrenuo je ubrzani program štednje.

Njegov zadatak je da poboljša profitabilnost kompanije dok Be-Em-Ve istovremeno ulaže milijarde evra u novu generaciju električnih vozila kroz platformu Nova klasa (Neue Klaše).

Povlačenje iz Pariza pokazuje da Be-Em-Ve menja pristup skupim marketinškim događajima.

Veliki sajmovi automobila poslednjih godina izgubili su deo značaja, jer proizvođači sve češće biraju sopstvene digitalne prezentacije i ciljane događaje za predstavljanje novih modela.

Na ovogodišnjem Sajmu automobila u Parizu, koji je najavljen za 12. oktobar, učestvovaće, između ostalih, kompanije Mercedes-Benc, Volvo kars, Stelantis i Reno, kao i kineski proizvođači Bi-Vaj-Di (BYD), Lipmotor i Gili.