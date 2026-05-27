Dok se bivši direktor BMW-a, Oliver Cipse, spremao da napusti čelo kompanije, njegov naslednik, Milan Nedeljković, već je preduzimao prve korake koji bi mogli da označe početak dubokih promena u nemačkom automobilskom gigantu. Iako BMW spolja nastavlja da deluje kao jedan od najuspešnijih proizvođača automobila na svetu, unutar kompanije raste zabrinutost zbog sporosti, birokratije i slabljenja pozicije na kineskom tržištu.

Prema pisanju nemačkog WiWo-a, Nedeljković, koji je rođen u Srbiji, okupio je oko 360 vodećih menadžera kompanije čak i pre nego što je formalno preuzeo dužnost i rekao im da BMW mora postati znatno brži i fleksibilniji ako želi da opstane u sve žestokoj globalnoj konkurenciji.

"BMW-u prete ozbiljni problemi“

Sastanak je održan dok je bivši šef Oliver Cipse bio u Kini sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i čelnicima velikih kompanija. Tada je Nedeljković predstavio svoju viziju budućnosti BMW-a u Minhenu.

Prema rečima učesnika sastanka, novi generalni direktor upozorio je da kompaniji prete protekcionizam, rastući troškovi i spori interni procesi. Posebno je naglasio da je BMW postao prespor u donošenju odluka i da previše vremena troši na koordinaciju i provere pre razvoja novih proizvoda.

Unutar kompanije se sve više govori da su postojeće strukture zastarele i da BMW teško prati konkurenciju, posebno od kineskih proizvođača električnih vozila i tehnoloških kompanija.

Kina postaje najveći izazov

Najveći problem za BMW trenutno je Kina, nekada jedno od najprofitabilnijih tržišta za bavarskog proizvođača automobila. Prihod kompanije u Kini je skoro prepolovljen u poslednje dve godine, a tamošnje tržište se sve više okreće električnim automobilima i naprednim digitalnim tehnologijama.

Stručnjaci upozoravaju da kineski kupci sada traže potpuno drugačija vozila od onih koja dominiraju evropskim tržištem. BMW se, kao i drugi nemački proizvođači, previše dugo oslanjao na modele sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, dok kineske kompanije agresivno razvijaju električne automobile sa naprednim softverom i poluautonomnim sistemima vožnje.

Nedeljković je navodno rekao menadžerima da BMW više ne konkuriše samo drugim proizvođačima automobila u Kini, već pre svega tehnološkim kompanijama.

"Kraj globalnog automobila“

Kako bi odgovorio na kinesku konkurenciju, BMW priprema veliku reorganizaciju svog poslovanja u Kini. Plan je da se njegovim operacijama tamo da mnogo veća autonomija i da njegova mreža razvoja, proizvodnje i dobavljača funkcioniše gotovo nezavisno od sedišta u Minhenu.

Unutar kompanije se sve više govori o „kraju globalnog automobila“, odnosno modelu u kojem su isti automobili pogodni za sva tržišta širom sveta. Umesto toga, BMW bi mogao da krene putem regionalno prilagođenih modela, slično onome što je Folsfagen već uradio.

Takav pristup bi mogao da omogući brže prilagođavanje kineskom tržištu, ali takođe donosi nove troškove i dodatnu složenost poslovanju.

Novi fokus: Brzina i smanjenje troškova

Jedan od ključnih ciljeva novog rukovodstva biće ubrzanje razvoja novih tehnologija. Nedeljković želi da smanji zavisnost od spoljnih inženjerskih kompanija i da vrati više razvoja unutar samog BMW-a.

Kompanija smatra da trenutni model, u kojem spoljni partneri razvijaju ključne tehnologije, usporava procese i povećava troškove. Iz tog razloga, deo razvoja bi ponovo mogao biti koncentrisan u istraživačkom centru BMW-a u Minhenu.

Istovremeno, novi direktor želi da dodatno ojača kontrolu troškova. Iako BMW nije započeo masovna otpuštanja kao neki od svojih konkurenata, unutar kompanije raste zabrinutost zbog pada produktivnosti i rasta operativnih troškova.

Ambiciozni ciljevi do 2028.

BMW planira da do 2028. godine ponovo poveća profitnu maržu automobilske divizije na između osam i deset procenata, nakon što je prošle godine pala na 5,3 procenta.

Da bi se to postiglo, Nedeljković želi i da promeni korporativnu kulturu kompanije. Prema informacijama iz vrha BMW-a, novi direktor se zalaže za manju hijerarhiju i veću ličnu odgovornost zaposlenih.