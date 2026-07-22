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Zlatibor je bogatiji za još jedno uzbudljivo iskustvo namenjeno svim ljubiteljima avanture i aktivnog odmora. Najduži zip lajn u Srbiji, koji se nalazi u selu Ljubiš na Zlatiboru, od sada pruža još atraktivniji doživljaj zahvaljujući postavljenoj povratnoj sajli.

Postojeća trasa zip lajna proširena je povratnom deonicom, pa ukupna dužina vožnje sada iznosi 1.350 metara.

- Ovo smo uradili na zahtev naših posetilaca. Svi koji su se provozila kažu „šteta što nije duža vožnja“. Evo, sada smo im izašli u susret i napravili povratnu trasu, koja je duga 800 metara, a ukupne dužine 1.350 metara. Najviša visina je 150 metara, a brzina kojom se vozi je oko 40 km na sat - kaže Uroš Šaptović.

1/6 Vidi galeriju Ako idete na Zlatibor ovo morate da doživite: Najduži zip lajn u Srbiji produžen na 1.350 metara, letite na 150 metara visine, evo koliko košta karta Foto: Privatna arhiva

Ova atrakcija privlači veliki broj posetilaca iz zemlje i inostranstva. Među njima su turisti iz cele Srbije, ali i gosti iz Izraela, Malte, Kipra, Kine i drugih delova sveta, odnosno sa svih strana i kontinenata, kako navodi Šaptović.

Tokom vožnje, posetioci, osim adrenalinskog doživljaja, imaju priliku da uživaju i u jedinstvenom pogledu na netaknutu prirodu Zlatibora.

Vožnja zip lajnom dostupna je svim posetiocima koji žele da iskuse ovu avanturu. Cena spusta u oba pravca iznosi 3.500 dinara, dok je cena vožnje u jednom pravcu 2.000 dinara. Deca koja se voze u krilu roditelja mogu da uživaju u ovoj atrakciji bez dodatne naknade.