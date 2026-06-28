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Kada se danas povede razgovor o kupovini planinskih placeva u Srbiji, jasno se izdvajaju dva potpuno različita koncepta ulaganja, ali i shvatanja odmora. Zlatibor i Tara, iako geografski udaljeni tek oko sat vremena vožnje, postali su simboli za dva ekstrema na tržištu zemljišta. Dok jedna planina obara sve rekorde u masovnoj gradnji i cenama kvadrata, druga se i dalje grčevito bori za očuvanje prirode, privlačeći sasvim drugačiju vrstu kupaca.

Koliko košta ar zemljišta na Tari?

Tržište nekretnina na Tari doživljava pravi procvat, ali na jedan mnogo suptilniji način. Sve veća potreba ljudi da pobegnu od gradske vreve i svakodnevnog stresa rezultirala je pojačanom potražnjom za placevima u netaknutoj šumi. S obzirom na to da je broj dostupnih parcela za gradnju prilično ograničen, ekonomska logika je neumoljiva, vrednost zemljišta iz godine u godinu umereno, ali stabilno raste.

1/7 Vidi galeriju Planina Tara Foto: Shutterstock, RINA

Najpristupačnija opcija za one koji žele svoj komad ove planine trenutno su Zaovine, gde se ar građevinskog zemljišta kreće oko 2.100 evra. Kako se ide ka popularnijim zonama, cifre postaju ozbiljnije. Za ar u naseljima Mitrovac ili Sekulić potrebno je izdvojiti između 4.500 i 4.800 evra, dok Konjska Reka i Kaluđerske bare drže cenu u rasponu od 5.000 do 5.500 evra po aru. Za one sa dubljim džepom, najekskluzivnije lokacije nalaze se u samom centru Sekulića, gde vrhunski pozicioniran plac od osam ari sa prelepim pogledom košta oko 49.000 evra, čime se cena penje na preko 6.100 evra za jedan ar.

Ono što Taru suštinski izdvaja jeste struktura njenih posetilaca i kupaca. Ovde nećete sresti velike investitore koji planiraju izgradnju glomaznih apartmanskih kompleksa. Naprotiv, placeve najčešće kupuju pojedinci i porodice čiji je glavni cilj podizanje intimne vikendice za sopstveni užitak, dok je tek mali broj onih koji zidaju isključivo radi izdavanja. Zahvaljujući takvom pristupu, Tara uspešno čuva imidž prave planine za odmor, snažno se odupirući sudbini nepreglednog gradilišta.

Foto: Printscreen/dijaspora.online

Koliko košta ar zemljišta na Zlatiboru?

S druge strane, Zlatibor funkcioniše po potpuno drugačijim pravilima. Ponuda zemljišta je ovde neuporedivo šira, ali je cenovni raspon ogroman i strogo diktiran blizinom urbanog turističkog centra.

Oni koji traže povoljnije parcele obično se upućuju ka Kraljevoj vodi, gde ar košta oko 2.357 evra, ili ka Gajevima sa prosečnom cenom od 3.800 evra po aru. Međutim, svako pomeranje ka popularnijim tačkama donosi vrtoglavi skok troškova. Oko Tornika ar košta 7.000 evra, na Rudinama 8.400 evra, a u naselju Zova dostiže oko 8.824 evra.

Kada se približite centru, cifre postaju rezervisanje isključivo za ozbiljan kapital. U novijim naseljima nadomak srca Zlatibora ar prelazi 10.800 evra, dok u samom centru cena probija granicu od impresivnih 24.000 evra po aru. U praksi, to znači da skroman plac od četiri ara zahteva budžet do čak 97.000 evra.

1/6 Vidi galeriju Na Kobiljoj Glavi na Zlatiboru prodaju se placevi različite površine po ceni od 3.500 do 6.000 evra po aru, zavisno od pozicije i veličine Foto: Printscreen/Dijaspora online

Ipak, to nije vrhunac. Najekskluzivnije zlatiborske zone danas pariraju evropskim metropolama. Na Karauli ar vredi 43.000 evra, u naselju Sloboda 51.765 evra, dok apsolutni cenovni rekord čvrsto drži naselje Rujno. Tamo je ar dostigao nestvarnih 60.000 evra, što znači da bi vas parcela od šest ari koštala vrtoglavih 360.000 evra.

Budućnost planinskog turizma

Ove drastične razlike i neverovatne brojke jasno svedoče o tome da je planinski turizam u Srbiji u punom zamahu. I dok se Zlatibor nepovratno transformisao u visoko isplativu investicionu destinaciju fokusiranu na masovnu gradnju, Tara za sada uspeva da pronađe savršen balans, nudeći modernom čoveku onaj davno zaboravljeni, autentični komad prirode.