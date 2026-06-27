Foto: Facebook Printscreen/Kuće i placevi na selu, planinama, rekama i jezerima

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Oglas koji je objavila Nadežda u Fejsbuk grupi "Kuće i placevi na selu, planinama, rekama i jezerima - Prodaja i kupovina" izazvao je veliko interesovanje korisnika. U ponudi je uređen voćnjak u punom rodu, a njegova cena iznosi svega 12.000 evra.

Ova nekretnina smeštena je u Privinoj Glavi, nedaleko od manastira Privina Glava, na području koje vlasnica opisuje kao savršeno za one koji traže mirno okruženje, prirodu i čist vazduh.

Voćnjak sa 130 stabala

Foto: Facebook Printscreen/Kuće i placevi na selu, planinama, rekama i jezerima

Kako se navodi u oglasu, voćnjak zauzima površinu od 21 ar, odnosno 2.100 kvadratnih metara. Na placu se nalazi čak 130 stabala voća koja su u punom rodu.

Pored voćaka, zasađeno je i 60 čokota hamburg grožđa, što budućem vlasniku omogućava da ostvaruje prihod odmah, bez čekanja da zasadi dostignu pun rod.

Letnjikovac i infrastruktura u neposrednoj blizini

Na imanju je izgrađen i letnjikovac, pa se prostor može koristiti kako za uzgoj voća, tako i za odmor i boravak u prirodnom okruženju.

Foto: Facebook Printscreen/Kuće i placevi na selu, planinama, rekama i jezerima

Prema informacijama iz oglasa, priključci za struju, vodu i gas nalaze se na oko 60 metara od placa, što dodatno doprinosi mogućnostima korišćenja nekretnine.

Pogodno za proizvodnju i odmor

Zahvaljujući svojoj lokaciji i sadržajima, voćnjak može predstavljati interesantnu priliku za kupce koji žele da se bave organskom proizvodnjom, traže vikendicu u prirodi ili žele dodatni izvor prihoda.

Vlasnica navodi da je imanje uređeno i spremno za korišćenje, bez potrebe za većim početnim ulaganjima.