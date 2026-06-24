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Danas je, naročito u većim gradovima, gotovo nemoguće kupiti nekretninu a da se za nju ne izdvoji pravo bogatstvo. Mnogi se zato okreću nekonvencionalnim oblicima gradnje, a posebno se ističu kuće napravljene od brodskih kontejnera. Takav projekat se sve češće koristi kao osnova za izgradnju stambenih objekata. Upravo brodski kontejneri, kakvi se inače koriste u transportu robe, pokazali su se kao povoljnija i praktičnija alternativa.

Jedan od takvih projekata na svom Jutjub kanalu predstavila je Medi Mout, koja je prikazala luksuzni dom Selin i Kaspera, roditelja čak sedmoro dece, koji su se iz Danske preselili u Španiju.

„Milioni neiskorišćenih brodskih kontejnera rasuti su širom sveta, ali sve više inovativnih ljudi shvata da se ti ogromni građevinski blokovi mogu pretvoriti u ekološki prihvatljive, brzo izgradive i pristupačne domove. Trenutno sam na putu da upoznam par koji je premestio četiri brodska kontejnera iz luke u Barseloni 30 milja dalje, na obronak planine“, rekla je Medi.

"Sanjali smo o kući na selu"

Iako su živeli i radili u inostranstvu, odluka o preseljenju u Španiju bila im je, kako kažu, logičan korak, ponajviše zbog jezičke povezanosti i želje za novim početkom.

„Sanjali smo o maloj kući na selu, ali to je bilo preskupo. To nam je bio cilj – nešto jednostavno i pristupačno. I onda sam pomislio: šta je sa kontejnerima? Kasper se bavi gradnjom od svoje 17. godine, pa smo odlučili da probamo. Nikada to ranije nisam radio, ali, hajde da vidimo kako će ispasti. U tome je i bila čar, stvoriti dom od gotovog industrijskog bloka“, ispričao je on.

Posebnu ulogu u realizaciji projekta imala je i njihova velika porodica koja je aktivno učestvovala u gradnji.

„Svi su pomogli – zidovi, beton, kamenje sa padine, obrada drveta, malterisanje. Svi su bili uključeni u svaki deo procesa“, ističu vlasnici. Uprkos industrijskom poreklu materijala, par je želeo da zadrži autentičnost kontejnera. Vidljiva struktura metala ostavljena je namerno, kao podsetnik na njihovu izvornu funkciju.

Od brodskih kontejnera do luksuznog doma

Dom Selin i Kaspera sastoji se od tri brodska kontejnera postavljena u obliku slova U, čime je u sredini formirana privatna terasa sa bazenom.

Prizemlje: Unutrašnjost obuhvata dnevni boravak, kuhinju, ulazni prostor i stepenište, dok se u zasebnim modulima nalaze spavaće sobe, kupatilo i radni prostori.

Gornja etaža: Dodatno donosi otvoreni prostor sa nekoliko kutaka za spavanje, glavnom spavaćom sobom i balkonom sa pogledom na prirodu.

Posebna pažnja posvećena je uklapanju kuće u okolinu, kameniti, planinski pejzaž koji dom čini gotovo organskim delom prirode. Biljke i vinova loza su namerno posađene kako bi vremenom prekrile metalnu konstrukciju i stvorile prirodnu hladovinu.

Foto: Printscreen YouTube

„Provodimo oko 90 odsto vremena napolju tokom cele godine. Čak i kad smo unutra, imamo osećaj kao da smo i dalje napolju“, kažu vlasnici.

Energetska održivost je još jedan ključan element ovog doma:

Kuća se napaja solarnom energijom.

Voda se greje putem solarnog sistema.

Na krovu se nalazi rezervoar za vodu od 200 litara.

Njihov projekat rezultirao je toplim, funkcionalnim i iznenađujuće luksuznim domom. Od rđavih metalnih kontejnera iz luke, došli su do savremenog planinskog doma.