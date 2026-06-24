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Preduzetnik Džoni Palmer uspeo je da nekadašnji avion Pabla Eskobara pretvori u luksuzni smeštaj na Airbnb-u, gde noćenje košta oko 500 evra po osobi.

Reč je o avionu Boing 727 proizvedenom 1968. godine, koji je početkom osamdesetih godina prošlog veka preuređen u privatnu letelicu i tada je bio u vlasništvu kolumbijskog kralja kokaina.

Pablo Eskobar smatra se najbogatijim kriminalcem u istoriji. Do svoje smrti je na ilegalan način prikupio neverovatno bogatstvo vredno oko 30 milijardi dolara.

Zbog toga ne iznenađuje činjenica da je avion bio ukrašen zlatnim detaljima i kristalima.

Tokom godina avion je promenio vlasnike i prošao kroz restauraciju, ali je zadržao prepoznatljiv retro stil karakterističan za osamdesete godine.

Ovaj jedinstveni smeštaj, smešten u trupu aviona, raspolaže sa dva dnevna boravka, spavaćom sobom sa bračnim krevetom, tri toaleta, tuš-kabinom i potpuno opremljenom kuhinjom, a namenjen je za boravak najviše četiri osobe.

Pored aviona nalazi se paluba sa hidromasažnom kadom, saunom i spoljašnjim tušem, što gostima omogućava uživanje na otvorenom tokom toplijih meseci. Takođe, ceo objekat koristi obnovljive izvore energije zahvaljujući solarnim panelima.

Trup aviona postavljen je na transportne kontejnere u industrijskoj zoni Skyline Park u Bristolu, u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ukoliko planirate da rezervišete boravak putem Airbnb-a, korisno je znati da je tokom vikenda ovo veoma mirno mesto za odmor. S druge strane, tokom radne nedelje mir mogu narušiti dostavna vozila koja saobraćaju u susednom dvorištu.

Biznis Kurir/eKapija

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