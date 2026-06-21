Slušaj vest

Osvrnuo se i na konkretan primer iz prakse u kojem je građanin ostao bez značajnog iznosa zbog načina raspolaganja nasledstvom.

Naime, kupac prvog stana izgubio je pravo na refundaciju PDV-a u iznosu većem od 15.000 evra nakon što se u ostavinskom postupku, posle smrti oca, odrekao svog naslednog dela porodične kuće u korist brata.

Iako je tu odluku doneo iz želje da pomogne porodici, ona ga je kasnije koštala značajnog povraćaja poreza, koji je planirao da iskoristi za dodatne troškove prilikom kupovine nekretnine.

Koje još greške mogu da nas skupo koštaju i šta kupci prvog stana treba da znaju o povratu PDV-a, za emisiju "Redakcija", govorio je Nikola Premović, advokat.

- Pre svega, svaki državljanin Republike Srbije koji prvi put kupuje stan, odnosno rešava stambeno pitanje, može ostvariti pravo na refundaciju PDV-a, pod uslovom da od 1. jula 2006. godine nije imao nijednu nepokretnost na svoje ime, po bilo kom pravnom osnovu - kupoprodaji, nasleđu, poklonu ili drugom načinu sticanja svojine - počeo je Premović.

Nikola Premović, advokat Foto: Kurir Televizija

Dokazivanje statusa

Kako navodi, za ostvarivanje prava na refundaciju PDV-a neophodno je prikupiti više vrsta potvrda iz nadležnih institucija kako bi se dokazalo ispunjavanje zakonskih uslova.

- Kako bi se ta činjenica dokazala, neophodno je, u okviru propisane dokumentacije za refundaciju PDV-a, dostaviti uverenje o kretanju prebivališta iz MUP-a Republike Srbije, radi utvrđivanja svih opština na kojima je podnosilac zahteva boravio. Zatim je potrebno pribaviti i potvrde lokalnih poreskih uprava da lice nije bilo obveznik poreza na imovinu ni na jednoj od tih opština - kaže on.

Osvrnuvši se na situaciju gde je jedan građanin izgubio pravo na refundaciju od 15.000 evra nakon što je nasledstvo prihvatio, pa ga zatim ustupio bratu, advokat Premović je otkrio koliko se ovakve situacije često dešavaju u praksi.

- Takvi slučajevi nisu retki, najčešće zbog pogrešnog pravnog postupanja. Ako naslednik prihvati nasledstvo pa ga potom ustupi drugom licu, poreska uprava to tretira kao poklon, što može dovesti do gubitka prava na refundaciju PDV-a. Sa druge strane, da je dao izjavu o odricanju od nasledstva, ne bi došlo do gubitka tog prava. Građanima se savetuje da posebno obrate pažnju na način postupanja u ostavinskim predmetima, kao i da vode računa o rokovima za refundaciju PDV-a. Taj zahtev zastareva u roku od pet godina od 1. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je isplaćena kupoprodajna cena stana, pa je važno da se podnese na vreme - za emisiju "Redakcija", objasnio je Premović.

02:41 Građanin zbog nasledstva izgubio 15.000 evra! Stručnjak objasnio kako jedna porodična odluka briše pravo na PDV refundaciju Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs