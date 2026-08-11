Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na putu Sjenica-Ivanjica i razgovarao sa radnicima angažovanim na izvođenju radova.

Radovi na ovom putu bi, kako je predsednika informisala ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, trebalo da budu gotovi u julu sledeće godine.

Predsednik je naglasio da će putevi koji se prave mnogo značiti za Ivanjicu.

"Ivanjica je dugo nekako ostajala po strani i zato su ovo dobre vesti za Ivanjičane. Mnogo toga smo uradili, više nego što je ikada rađeno, a sada nastavljamo da završavamo ono što smo započeli i da radimo ono što je ljudima ovog kraja potrebno", istakao je Vučić.

On je naglasio da je to velika stvar za Ivanjicu i da se ti puteve ne grade da bi bilo brže kada se ide u Sjenicu ili na neko drugo mesto, već za ljude koji tu žive. Dodao je i da je najvažnije da se nešto počne raditi, jer kada se počne onda ljudi neće dozvoliti da se to ne završi do kraja.

Odgovarajući na pitanje predsednika kako ide sa potpisivanjem ugovora od požeške petlje prema Dugoj Poljani, ministarka Sofronijević je, rekla da je cena veoma visoka.

"To nam je najskuplja deonica, predračun je preko dve milijarde. Na nekim deonicama su 75 odsto objekti, vijadukti, mostovi, tuneli", rekao je Vučić.

Istakao je da se svi radovi moraju dovesti do kraja i naveo da put Bratljevo-Kovilje nije dogovoren, pošto je tu reč o makadamu.