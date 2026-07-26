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Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević ocenila je danas da je jedan od najvažnijih rezultata izgradnje putne infrastrukture povezivanje do sada saobraćajno izolovanih delova Srbije sa glavnim koridorima.

U saobraćaj bi do kraja godine trebalo da bude pušteno još 115 kilometara novih puteva, a prema njenim rečima, svaka nova saobraćajnica donosi nove fabrike, logističke centre, turističke investicije i nova radna mesta.

Srbija danas ima više od 1.200 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, a u poslednjoj deceniji mreža državnih puteva prvog reda i brzih saobraćajnica bogatija je za 650 kilometara, dok se trenutno gradi još više od 430 kilometara.

- Najveća ekonomska korist jeste upravo otvaranje novih fabrika, jačanje privrede. To je bilo moguće jedino kada smo došli do tog nivoa stepena razvoja infrastrukture da ljudi žele da ulažu u Srbiju. Srbija je danas konkurentna i po ekonomskom rastu najjača zemlja, rekla bih, ne samo u regionu nego i u Evropi - rekla je Sofronijevićeva.