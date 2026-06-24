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U centru Zrenjanina prodaje se petosobna kuća sa dva stana, ukupne površine 146 kvadratnih metara, sa dodatnim objektom od 40 kvadrata, na placu od 393 kvadratna metra.

Nekretnina se nalazi na atraktivnoj lokaciji i poseduje ulični front širine oko 11 metara. Jedan stan je funkcionalan i sastoji se od kuhinje, dnevnog boravka, spavaće sobe i kupatila. Grejanje je rešeno putem plinskih peći.

Foto: m2Gsigma

Drugi stan zahteva ozbiljniju adaptaciju, što budućem vlasniku ostavlja mogućnost da prostor uredi prema sopstvenim potrebama i željama.

Zahvaljujući položaju u centru grada, ova nekretnina može biti zanimljiva kako za porodično stanovanje, tako i kao investicija za izdavanje ili kombinacija stambenog i poslovnog prostora.

Tražena cena iznosi 111.000 evra.