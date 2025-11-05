Slušaj vest

Potražnja za zemljištem na Tari poslednjih godina beleži stalan rast, a taj trend se jasno odražava i na cene parcela. Sve više kupaca traži mir, prirodu i mogućnost da izgradi kuću ili vikendicu u planinskom okruženju. Ponuda je ograničena, što dodatno podiže cene.

Prema podacima agencija za nekretnine, vrednost zemljišta na Tari pokazuje stabilan rast, a interesovanje je veće nego ikada.

Koliko košta zemljište na Tari?

Najpovoljnije građevinsko zemljište i dalje se može pronaći u Zaovinama, gde se cene kreću oko 2.100 evra po aru.

U naseljima poput Sekulića i Mitrovca, ar dostiže između 4.500 i 4.800 evra, dok su u Konjskoj Reci i na Kaluđerskim barama cene u rasponu od 5.000 do 5.500 evra po aru.

Najskuplje parcele trenutno su u centru Sekulića, na primer, parcela od osam ari sa vrhunskim pogledom košta oko 49.000 evra, odnosno više od 6.100 evra po aru.

Foto: RINA

Ko kupuje zemljišta na Tari?

Za razliku od Zlatibora, gde dominiraju investitori koji grade apartmanske komplekse, Tara privlači drugačiji profil kupaca, pojedince i porodice koji traže mir, prirodu i autentičnost.

Većina kupaca želi da izgradi vikend-kuće za lične potrebe, dok se manji broj odlučuje za objekte namenjene izdavanju. Zbog toga Tara i dalje zadržava imidž „planine za odmor“, a ne „planine u izgradnji“.

Tara ili Zlatibor?

Na Zlatiboru je ponuda znatno veća i raznovrsnija, a cene zavise od lokacije i blizine centra.

Najpovoljnije parcele nalaze se u Kraljevoj vodi (oko 2.357 evra po aru) i Gajevima (oko 3.800 evra po aru). Cene rastu u delovima poput Tornika (7.000 evra po aru), Rudina (8.400 evra po aru) i Zove (8.824 evra po aru).

Foto: Shutterstock

U novijim naseljima blizu centra, ar košta oko 10.800 evra, dok u samom centru Zlatibora cena prelazi 24.000 evra po aru. što znači da četiri ara mogu koštati i do 97.000 evra.

Najekskluzivnije lokacije su Sloboda (51.765 evra po aru), Karaula (43.000 evra po aru) i Rujno, gde je ar dostigao čak 60.000 evra, odnosno oko 360.000 evra za šest ari.

Iako su Tara i Zlatibor udaljene svega sat vremena vožnje, danas predstavljaju dva potpuno različita tržišta. Tara privlači ljude koji traže mir, prirodu i autentičan doživljaj planine, uz umeren rast cena i ograničenu ponudu. Zlatibor je, s druge strane, postao investiciona destinacija, prepoznatljiva po intenzivnoj gradnji i visokim cenama zemljišta.