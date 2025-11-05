Ko ima parcelu u ovom delu Srbije može da se obogati: Cena po aru premašila 6.000 evra, ponuda je ograničena
Potražnja za zemljištem na Tari poslednjih godina beleži stalan rast, a taj trend se jasno odražava i na cene parcela. Sve više kupaca traži mir, prirodu i mogućnost da izgradi kuću ili vikendicu u planinskom okruženju. Ponuda je ograničena, što dodatno podiže cene.
Prema podacima agencija za nekretnine, vrednost zemljišta na Tari pokazuje stabilan rast, a interesovanje je veće nego ikada.
Koliko košta zemljište na Tari?
Najpovoljnije građevinsko zemljište i dalje se može pronaći u Zaovinama, gde se cene kreću oko 2.100 evra po aru.
U naseljima poput Sekulića i Mitrovca, ar dostiže između 4.500 i 4.800 evra, dok su u Konjskoj Reci i na Kaluđerskim barama cene u rasponu od 5.000 do 5.500 evra po aru.
Najskuplje parcele trenutno su u centru Sekulića, na primer, parcela od osam ari sa vrhunskim pogledom košta oko 49.000 evra, odnosno više od 6.100 evra po aru.
Ko kupuje zemljišta na Tari?
Za razliku od Zlatibora, gde dominiraju investitori koji grade apartmanske komplekse, Tara privlači drugačiji profil kupaca, pojedince i porodice koji traže mir, prirodu i autentičnost.
Većina kupaca želi da izgradi vikend-kuće za lične potrebe, dok se manji broj odlučuje za objekte namenjene izdavanju. Zbog toga Tara i dalje zadržava imidž „planine za odmor“, a ne „planine u izgradnji“.
Tara ili Zlatibor?
Na Zlatiboru je ponuda znatno veća i raznovrsnija, a cene zavise od lokacije i blizine centra.
Najpovoljnije parcele nalaze se u Kraljevoj vodi (oko 2.357 evra po aru) i Gajevima (oko 3.800 evra po aru). Cene rastu u delovima poput Tornika (7.000 evra po aru), Rudina (8.400 evra po aru) i Zove (8.824 evra po aru).
U novijim naseljima blizu centra, ar košta oko 10.800 evra, dok u samom centru Zlatibora cena prelazi 24.000 evra po aru. što znači da četiri ara mogu koštati i do 97.000 evra.
Najekskluzivnije lokacije su Sloboda (51.765 evra po aru), Karaula (43.000 evra po aru) i Rujno, gde je ar dostigao čak 60.000 evra, odnosno oko 360.000 evra za šest ari.
Iako su Tara i Zlatibor udaljene svega sat vremena vožnje, danas predstavljaju dva potpuno različita tržišta. Tara privlači ljude koji traže mir, prirodu i autentičan doživljaj planine, uz umeren rast cena i ograničenu ponudu. Zlatibor je, s druge strane, postao investiciona destinacija, prepoznatljiva po intenzivnoj gradnji i visokim cenama zemljišta.
Rast cena na obe planine pokazuje da planinski turizam u Srbiji doživljava snažan zamah, ali Tara za sada uspeva da sačuva svoj prepoznatljivi karakter i ravnotežu između razvoja i prirode.
Biznis Kurir/Dnevnik.rs