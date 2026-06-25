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Skupština Srbije usvojila je danas Izmene Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine, kojima se ukupan iznos garancije za kredite povećava sa 600 na 900 miliona evra.

Za zakon je glasalo 160 poslanika Narodne skupštine.

Kako se navodi u obrazloženju Predloga zakona, razlog za izmene je veliko interesovanje mladih za program subvencionisanih stambenih kredita, zbog čega su prvobitno opredeljena sredstva postala nedovoljna da zadovolje postojeću tražnju.

U obrazloženju se ističe da ova izmena ne predstavlja suštinsku promenu zakona, već omogućava nastavak sprovođenja postojećih mera podrške mladima pri kupovini prve nekretnine.

Vlada Srbije usvojila je početkom maja Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, kojim se sredstva garancije uvećavaju za dodatnih 300 miliona evra.

Ko može da aplicira

Na ovaj način omogućava se nastavak efikasnog sprovođenja preduzetih mera podrške mladima starosti od 20 do 35 godina u kupovini prve stambene nepokretnosti, saopšteno je tada iz Vlade Srbije.

U programu mogu da učestvuju svi mladi, bez obzira na radni status, da li su zaposleni ili nezaposleni, da li su poljoprivrednici ili obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti ili samostalni umetnici.

Kupovina nekretnine Foto: Sasomange

Maksimalan iznos kredita je 100.000 evra, a na njega imaju pravo svi mladi starosti od 20 do 35 godina čije je prebivalište na teritoriji Srbije.

Učešće u ovom kreditu iznosi jedan odsto, a država će pružati pomoć mladima u prvih šest godina kredita, tako što će svakog meseca dodavati 124 evra iz budžeta za svakog korisnika kredita.

Šest godina fiksna kamata

Kamata je u prvih šest godina fiksna i iznosi 3,5 odsto (klijent plaća 1,5 odsto). Grejs period je do 12 meseci.

Program stambenih kredita za mlade odnosi se na kupovinu prve stambene nepokretnosti, što podrazumeva da korisnik kredita do tada nije imao stambenu nepokretnost u vlasništvu niti je bio korisnik stambenog kredita do tada.

Nepokretnost mora biti namenjena stanovanju i ne može se izdati niti otuđiti u periodu od šest godina po odobrenju kredita. Kredit se može koristiti i za izgradnju kuće ili za kupovinu montažne kuće.

Vikendice se ne računaju kao stambene nepokretnosti. Makismalan rok otplate kredita je 40 godina, a uslov je da se kredit otplati do 70. godine života korisnika kredita.

Nekretnina koja se kupuje ovim kreditom mora biti uknjižena, a prijava za korišćenje ovog kredita podnosi se u poslovnicama banaka koje učestvuju u programu.

Šta je potrebno od dokumentacije

Dokumentacija se priprema u skladu sa zahtevima banke kod koje se zahtev podnosi. Za korišćenje kredita mogu da apliciraju i vlasnici zemljišta koje nije građevinsko, a interesent može da konkuriše za kredit i ako je u braku sa supružnikom koji je već vlasnik određene nekretnine.

Troškovi procene vrednosti nepokretnosti predstavljaju najznačajniji obavezni trošak. Korisnik kredita ne sme imati neizmirene obaveze prema bankama u poslednjih 12 meseci pre podnošenja prijave za učešće u programu.

Država daje garancije bankama na ove kredite u visini od 40 odsto iznosa odobrenog kredita za svakog pojedinačnog korisnika, a u prvih 10 godina otplate kredita.