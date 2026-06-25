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Kupovina stana ili kuće za mnoge predstavlja ostvarenje važnog životnog cilja i simbol sigurnosti. Međutim, pored zadovoljstva koje donosi posedovanje sopstvenog doma, često dolaze i dugoročne finansijske obaveze, neplanirani izdaci i teret koji može trajati godinama.

Upravo o toj temi razvila se diskusija na Fejsbuku nakon što je jedan državljanin Bosne i Hercegovine, koji već 12 godina živi i radi u Nemačkoj, na Fejsbuku podelio svoje iskustvo i nedoumice. Kako je naveo, prilikom kupovine kuće pre dve godine bio je veoma srećan i uveren da donosi ispravnu odluku, ali danas priznaje da ga ta kupovina sve više opterećuje i da se ponekad pita da li je pogrešio.

"Više me brine nego raduje"

- Živim u Nemačkoj već 12 godina. Pre dve godine kupili smo kuću, tada sam bio presrećan. Danas me više brine nego što me raduje. Svaki mesec rata, pa osiguranje, pa grejanje, pa troškovi koje niko ne spominje kada kupuje kuću... Nije da ne možemo da platimo, ali imam osećaj da sam narednih 25 godina vezan za jednu odluku - napisao je.

Kada to kažem ljudima, gledaju me kao da nisam normalan jer "imaš svoju kuću". Ponekad se pitam da li sam bio srećniji dok sam bio podstanar. Da li još neko razmišlja ovako? - napisao je on.

Podeljena mišljenja u komentarima

Njegova objava izazvala je brojne reakcije. Dok su pojedini članovi grupe pokušavali da ga ohrabre i ukažu na prednosti posedovanja nekretnine na duže staze, drugi su istakli da dele njegovo mišljenje i razumeju njegove dileme.

- Neka vas teši da ćete jednog dana imati svoje veliko vlasništvo koje možete izdati, rentati pod kiriju ili prodati. Neki ljudi prožive život bez svoje sobice. Mnogi plaćaju rate banci za kiriju, daju i na kraju nije njihovo, ovo barem ostaje vama. Budite duboko zahvalni što će to na kraju biti vaše, mnogi plaćaju kiriju - napisala je jedna korisnica.

Sličan stav iznela je i druga članica grupe:

- To je najpametnije što jedan podstanar može da uradi, da kiriju zameni ratom kredita. Kirije će rasti, rata ostaje ista, kuća jednog dana biće vaša.

Sa druge strane, bilo je i komentara onih koji smatraju da posedovanje kuće nosi brojne izazove i dodatne troškove tokom godina.

- Kad kuću otplatite, već ste stari, a kuća spremna za renoviranje. Krov, grejanje, zidovi, podovi… Znam o čemu vam pričam. Istina, sve ostaje deci, ali šta ako deca ne žele tu da žive - pitao se na kraju jedan korisnik.