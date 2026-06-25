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Ova sedmospratnica, dizajnirana da izgleda kao ogromna korpa za piknik, prodaje se za 8,5 miliona dolara.

Iza njenog jedinstvenog izgleda krije se fascinantna, ali i pomalo tužna priča o usponu i padu američkog carstva ručno rađenih korpi koje je nekada obrtalo milijarde.

Istorija milijarderske kompanije

Kompanija Longaberger, koju je osnovao Dejv Longaberger, nekada je bila gigant u proizvodnji ručno pletenih drvenih korpi i proizvoda za domaćinstvo.

Na svom vrhuncu, oko 2000. godine, kompanija je ostvarivala godišnji prihod od neverovatnih milijardu dolara i zapošljavala više od 8.200 ljudi.

Zgrada u Njujarku (Ohajo) otvorena je 1997. godine i izgrađena je kao verna, džinovska replika njihovog najprodavanijeg proizvoda – korpe "Medium Market".

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Nakon smrti osnivača i promena potrošačkih navika, kompanija je upala u finansijske probleme. Prodaja je drastično pala, zaposleni su napustili zgradu 2016. godine, a 2018. je i zvanično proglašen bankrot.

Šta sve nudi zgrada "Korpa"?

Iako spolja izgleda kao džinovska korpa, unutrašnjost je opremljena kao vrhunski poslovni prostor. Prema zvaničnom oglasu za prodaju, nekretnina nudi sledeće karakteristike:

Oko 16.700 kvadratnih metara poslovnog prostora, smeštenog na imanju od preko 8 hektara.

Zgrada poseduje staklene liftove sa pogledom na ogromni centralni atrijum koji unosi prirodnu svetlost, fitnes centar, medijsku salu i pregršt detalja od najkvalitetnijeg lokalnog drveta koje prostoru daje toplinu i karakter.

Prostor je dizajniran da primi više od 500 zaposlenih i nudi 555 parking mesta (uključujući i 25 grejanih podzemnih mesta namenjenih direktorima).

Neizvesna budućnost

Zgrada je 2017. godine prodata lokalnom investitoru za samo 1,2 miliona dolara, dok je kompanija pokušavala da rasproda imovinu kako bi isplatila dugove. Iako su postojali ambiciozni planovi da se renovira i pretvori u luksuzni hotel ili stambeni kompleks, od toga se odustalo.

Nekretnina je sada ponovo na tržištu. Da li će novi kupac uspeti da iskoristi potencijal ovog prostora i zadrži njegov neverovatan vizuelni identitet ili će ova arhitektonska atrakcija dobiti potpuno drugu namenu, ostaje da se vidi.