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U petak, 14. avgusta, Er Srbija će letove između Beograda i Katanije preusmeriti na aerodrom Lamezija Terme u Kalabriji, zbog zatvaranja aerodroma Katanija usled pojačane aktivnosti vulkana Etna na Siciliji.

Za putnike će biti organizovan autobuski transfer i trajektni prevoz na relacijama Katanija – Lamezija Terme.

Let JU4438 na relaciji Beograd - Lamezija Terme planiran je za 13:25 časova po lokalnom vremenu. Putnici će po sletanju na aerodrom, biti usmereni od strane agenata zemaljskog opsluživanja na autobuse označene natpisom “Air Serbia” kojima će biti prevezeni do aerodroma Katanija.

Let JU4439 na relaciji Lamezija Terme – Beograd planiran je za 16:00 časova po lokalnom vremenu. Polazak autobusa sa aerodroma Katanija ka aerodromu Lamezija Terme planiran je od 08:30 časova po lokalnom vremenu.

Mole se putnici koji putuju preko turističkih agencija, da se za informacije o mestu i vremenu polaska autobusa obrate svojim agencijama.

Er Srbija nastavlja da pažljivo prati razvoj situacije i preduzima sve raspoložive mere, kako bi putnicima na navedenim letovima pružila neophodnu podršku.