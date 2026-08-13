Ova reforma će najviše koristiti onima koji su najteže pogođeni ekonomskom krizom

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Snižena stopa od sedam odsto ponekad igra posebnu ulogu u tome, jer se spisak obuhvaćenih artikala proširuje ili smanjuje, kao što je nedavno bio slučaj sa obrocima u restoranima, pišu nemački mediji.

Predsednik Ifo instituta sa sedištem u Minhenu, Klemens Fist (Clemens Fuest), sada se zalaže za opšte ukidanje snižene stope PDV-a. Tvrdi da bi sva roba trebalo da bude oporezovana po trenutnoj stopi od 19 odsto. Jedinstvene stope već su uobičajene u drugim zemljama - u Danskoj je, na primer, sve podložno PDV-u od 25 odsto.

Skuplja hrana

- Sva roba koja trenutno podleže sniženoj stopi PDV-a, posebno hrana, postala bi skuplja - rekao je on za nemačke medije. Međutim, Fist ne očekuje da će kompanije u potpunosti preneti veći poreski teret na potrošače.

Predsednik Ifo instituta sa sedištem u Minhenu, Klemens Fist, sada se zalaže za opšte ukidanje snižene stope PDV-a.

Kredit od države

Zauzvrat, prema Fistovim rečima, domaćinstva sa niskim primanjima bi trebalo da dobijaju godišnje kredite (poreske olakšice/pomoć) od vlade. Predlaže da se domaćinstva sa nižim primanjima oslobode ovog tereta kreditom od 360 evra godišnje.

- Teret bi prvenstveno pogodio polovinu stanovništva sa višim primanjima, što znači one sa bruto prihodima iznad otprilike 55.000 evra - rekao je u vezi sa ovim konceptom progresivnog PDV-a.

Mnogi ekonomisti veruju da bi viši PDV mogao nesrazmerno da utiče na siromašnija domaćinstva, jer ona moraju da troše veći deo svojih prihoda na svakodnevne potrepštine u poređenju sa bogatijim domaćinstvima. Međutim, čelnik Ifo instituta tvrdi da od smanjene stope ne profitiraju samo oni sa niskim primanjima, već i oni sa višim primanjima - kojima to čak ni ne treba.

Prema Fistovim rečima, cilj ukidanja snižene stope PDV-a je smanjenje složenosti sistema i generisanje dodatnih prihoda za vladu.

- Različite poreske stope dovode do nepotrebne složenosti, problema sa razgraničenjem i proizvoljnog nejednakog tretmana - rekao je. Na primer, hrana u restoranima podleže PDV-u od 7 odsto, dok se pića oporezuju sa 19 odsto. U hotelima se primenjuju različite stope za noćenja i doručak.

Povoljna situacija za vladu

Ukidanje snižene stope PDV-a bilo bi finansijski povoljno za vladu. Nakon odbitka kompenzacionih plaćanja, država bi navodno imala više od 36 milijardi evra dodatnih prihoda godišnje.

- Važno mi je da to nudi priliku za uklanjanje haosa oko PDV-a bez dodatnog opterećenja najsiromašnijih domaćinstava - istakao je Fist.

Standardna stopa PDV-a u Nemačkoj trenutno iznosi 19 odsto. Snižena stopa od sedam odsto namenjena je subvencionisanju proizvoda čija je potrošnja društveno poželjna - uključujući osnovne namirnice poput mleka, mesa, voća, povrća i pekarskih proizvoda.