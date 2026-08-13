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Trgovinski lanac Konzum upozorio je kupce u Hrvatskoj na lažni profil na Fejsbuku koji se predstavlja kao zvanični profil ovog trgovinskog lanca. Sa lažne stranice promoviše se navodna nagradna akcija povodom početka nove školske godine.

Prevaranti koriste lažnu promociju "Back to school“, u okviru koje se navodno dele školska oprema i pribor. Iz Konzuma upozoravaju građane da budu oprezni i da svoje lične podatke ne ostavljaju na neproverenim stranicama i profilima na društvenim mrežama.

Trgovinski lanac naglašava da se informacije o stvarnim akcijama, ponudama i promocijama mogu pronaći isključivo na njihovim zvaničnim kanalima.

Konzum: Ne šaljite lične podatke

"Molimo vas da svoje lične podatke ne šaljete neproverenim izvorima i stranicama na društvenim mrežama. Zvanične objave vezane za ponude i promocije objavljujemo isključivo putem zvaničnih Konzumovih kanala i veb-stranice, koji sadrže sve informacije vezane za aktuelne promocije i ponude“, poručili su iz Konzuma.

Iz trgovinskog lanca zamolili su kupce i da upozorenje podele sa prijateljima kako bi što više ljudi bilo upoznato sa pojavom lažnog profila.

Građanima koji nisu sigurni da li je određena nagradna igra, akcija ili ponuda autentična preporučuju da informacije provere putem zvaničnih Konzumovih kanala komunikacije.