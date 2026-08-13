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Strategija predviđa reformu sistema podsticaja kako bi veći deo javne podrške bio usmeren ka investicijama, modernizaciji proizvodnje, inovacijama i dugoročnoj održivosti poljoprivrednih gazdinstava. Jedna od važnih promena biće reforma Registra poljoprivrednih gazdinstava, a predviđeno je i povećanje učešća i raznovrsnosti mera razvoja sela u ukupnim podsticajima.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić istakao je da nakon usvajanja Strategije sledi njeno pretvaranje u konkretne programe i mere.

- Ne treba poljoprivrednicima da objašnjavamo šta piše u Strategiji, već šta će se zbog nje promeniti. Menjaćemo sistem podsticaja, Registar poljoprivrednih gazdinstava, jačati investicije i preradu, organizovanje proizvođača i uređivati tržište. Za svaku meru moraćemo da znamo ko je sprovodi, u kom roku, koliko košta i kakav rezultat očekujemo - rekao je Glamočić.

Ključne mere i novine na tržištu

Strategijom su predviđene sledeće značajne promene i inicijative:

Program navodnjavanja i odvodnjavanja: Izrada posebnog programa, što je izuzetno značajno zbog sve češćih suša i nestabilnih vremenskih uslova.

Klimatski pametna poljoprivreda: Primena novih standarda i podsticaji za integrisane ratarsko-stočarske sisteme.

Udruživanje proizvođača: Uspostavljanje proizvođačkih organizacija i formiranje krovnih nacionalnih udruženja po granama poljoprivrede, kako bi proizvođači imali bolju poziciju na tržištu.

Uređenje tržišta i nadzor: Modernizacija pijaca, primena tržišnih standarda za sveže voće, povrće, jaja i živinsko meso, kao i imenovanje ombudsmana za hranu.

- Proizvođač ne sme da bude najslabija karika u lancu. Zato nam je potrebno bolje organizovanje proizvođača, uređenije tržište i više prerade. Srbija treba da prodaje proizvod veće vrednosti, a ne samo sirovinu - naveo je ministar.

Nauka, mladi i realizacija ciljeva

Jedan od prioriteta biće i povezivanje poljoprivrede sa naukom i savetodavnim službama. Predviđena je integracija poljoprivrednih savetodavnih usluga u sistem poljoprivrednog znanja i inovacija (AKIS), kao i uvođenje programa celoživotnog učenja.

Posebna mera odnosi se na mlade. Strategijom su predviđene stipendije za decu poljoprivrednih proizvođača koja studiraju agronomiju, veterinu i druge srodne nauke.

Opšti cilj Strategije je obnova prehrambenog suvereniteta Srbije, obezbeđivanje prehrambene sigurnosti stanovništva, povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i održivi razvoj sela.

Sprovođenje neće ostati na nivou opštih ciljeva. Strategija će biti razrađena kroz Nacionalni program za poljoprivredu, Nacionalni program ruralnog razvoja i trogodišnje akcione planove sa konkretnim aktivnostima, nosiocima, rokovima, potrebnim sredstvima i pokazateljima učinka. Prvi akcioni plan odnosiće se na period od 2026. do 2028. godine.

- Sada sledi teži deo posla. Svaki cilj mora da dobije meru, rok, novac i merljiv rezultat. Po tome ćemo meriti uspeh ove Strategije - poručio je Glamočić.