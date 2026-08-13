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Nemačka centralna banka namerava da ukine besplatne račune za svoje zaposlene, potvrdila je u sredu portparolka Bundesbanke, komentarišući izveštaj poslovnog lista Handelsblatt.

Ta mera trebalo bi da obuhvati oko 21.000 računa, objavio je Handelsblatt.

Zaposleni u nemačkoj centralnoj banci do sada su imali pravo na besplatno vođenje računa, i to doživotno, odnosno i nakon odlaska u penziju.

Skupa modernizacija računa

Bundesbank je potvrdio odluku o ukidanju poslovanja sa ličnim računima zaposlenih, koju je odobrilo posebno telo za rešavanje sporova sa predstavnicima zaposlenih.

Prema pisanju Handelsblatta, ti računi više ne zadovoljavaju savremene standarde i potrebno ih je hitno modernizovati. U leto 2024. godine predsednik Bundesbanke Joachim Nagel procenio je troškove modernizacije na više desetina miliona evra.

Nagel je već tada najavio ukidanje računa, istakavši, pored troškova modernizacije, i sudsku presudu prema kojoj su interni računi protivzakoniti.

Nezadovoljstvo zaposlenih

Odluka je ipak izazvala nezadovoljstvo među zaposlenima banke. Njihovi predstavnici kritikovali su upravu zato što je, kako navode, odbila da razgovara o sporazumnom rešenju.

Računi bi, prema Handelsblattu, trebalo da budu ukinuti najkasnije do završetka prelaznog perioda sredinom 2029. godine. Bundesbank u međuvremenu mora od poslovnih banaka da zatraži "partnerske ponude“ i da ih predstavi vlasnicima računa.

Centralna banka ponudiće zaposlenima i penzionerima i pomoć pri prebacivanju računa.

Portparolka Bundesbanke nije želela da iznese dodatne detalje, istakavši da postoji dogovor da se sadržaj razgovora ne iznosi u javnost.