Klijenti banaka trebalo bi da budu svesni novog pravila od 10 sekundi , koje je na snazi u nemačkim finansijskim institucijama od januara 2025. To znači da novac mora biti prebačen s jednog računa na drugi unutar tog vremenskog razdoblja. Šta to znači za klijente?

Najkasnije od oktobra 2025. sve finansijske institucije moraju da omoguće prenose između računa u stvarnom vremenu. Iako takvi prenosi ne moraju nužno biti besplatni, u budućnosti možda neće koštati više od standardnih prenosa. To znači: ako je normalan prenos u vašoj banci besplatan, to se takođe mora primeniti na prenos od 10 sekundi.

Uvek do primaoca unutar 10 sekundi

Šta to znači za klijente banke: Zahvaljujući pravilu 10 sekundi, više ne bi trebalo da bude dugog čekanja na dolazne transfere. Transfere u stvarnom vremenu ili trenutne transfere treba provoditi bez obzira na dan ili sat, tj. 24 sata na dan.

No, u budućnosti će pružaoci usluga platnog prometa morati da ponude pouzdane i suvremene instrumente za otkrivanje prevara.

To vam omogućuje da sprečite popularnu metodu prevare u kojoj se ime primatelja i IBAN ne podudaraju. Do danas ova provjera nije obavezna zakonom i mnoge banke to koriste.